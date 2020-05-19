Жириновский побеспокоился о здоровье Трампа и рекомендовал дождаться российского лекарства

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19 мая 2020, 16:15 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дональд Трамп. Фото: соцсети

Владимир Жириновский посоветовал американскому президенту Дональду Трампу перестать ежедневно пить противомалярийные препараты и дождаться, когда российские ученые изобретут лекарства от коронавируса COVID-19.

Ранее Трамп признался, что в целях профилактики принимает препарат от малярии, действие которого против коронавируса пока не доказано.

«Он пьет его уже 10 дней, и, скорее всего, препарат ему вредит. Глаза потускнели, и в целом складывается впечатление, что президент США находится в немного заторможенном состоянии. Думаю, ему стоит прекратить приём этого препарата и дождаться российского лекарства – оно будет лучше», - сказал Жириновский. Он добавил, что наши врачи сумеют вылечить не только Трампа, но и его близких.