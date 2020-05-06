В Кремле ответили на вопрос об открытии российских границ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с открытием российских границ. Известно, что они закрыты на неопределённый срок из-за пандемии нового коронавируса в мире.
«Не было этого обсуждения, и пока этот вопрос никак не поднимался», - пояснил официальный представитель Кремля.
Ранее пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова рассказала, когда появится возможность возобновить международные рейсы.
Кроме того, российский лидер Владимир Путин в среду, 6 мая, проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором обсудит поэтапное снятие ограничений в стране.
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал возможные этапы выхода из режима ограничений после 12 мая.