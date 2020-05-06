Все новости >>

Аргументы Недели Политика 13+

В Кремле ответили на вопрос об открытии российских границ

, 14:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Кремле ответили на вопрос об открытии российских границ
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с открытием российских границ. Известно, что они закрыты на неопределённый срок из-за пандемии нового коронавируса в мире.

«Не было этого обсуждения, и пока этот вопрос никак не поднимался», - пояснил официальный представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова рассказала, когда появится возможность возобновить международные рейсы.

Кроме того, российский лидер Владимир Путин в среду, 6 мая, проведет совещание по борьбе с коронавирусом, на котором обсудит поэтапное снятие ограничений в стране.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал возможные этапы выхода из режима ограничений после 12 мая. 

БА

Здоровье

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Студенты-медики в ковид-больницах не рабы, их добровольная помощь не должна оплачиваться. Позиция медицинского сообщества

Независимое медицинское сообщество опубликовало свою позицию, состоящую из 11 пунктов, по поводу так называемой медицинской практики студентов во время пандемии.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью