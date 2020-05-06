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Путин 6 мая обсудит рекомендации по выходу из режима ограничений в связи с пандемией

, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Путин 6 мая обсудит рекомендации по выходу из режима ограничений в связи с пандемией
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин проведет в среду, 6 мая, совещание по борьбе с коронавирусной инфекцией. Отмечается, что 28 апреля российский лидер дал ряд поручений, в том числе подготовить план поэтапного выхода из режима ограничений.

«На 6 мая у президента запланировано совещание по вопросам реализации ранее принятых решений, где также будут заслушаны рекомендации», - пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Напомним, что самоизоляцию продлили до 11 мая. При этом Путин заявил, что подготовку к возвращению «нормальной жизни» нужно начинать уже сейчас. Он поручил подготовить соответствующие рекомендации в течение недели.

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал возможные этапы выхода из режима ограничений после 12 мая. 

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