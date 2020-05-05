Онищенко назвал примерные этапы снятия ограничений после 12 мая

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5 мая 2020, 19:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: радио Sputnik

фото: Геннадий Онищенко , сайт Госдумы РФ

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил возможность поэтапного снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса в стране после 12 мая.

Онищенко считает, что разрабатывать сценарии снятия ограничений нужно уже сейчас. По его словам, на это указывает мировая практика борьбы с новой инфекцией.

«Безусловно, еще до того, как освободятся койки, нам нужно действовать. И я вам обещаю, это будет скоро … Первый вопрос — мы должны думать о разрешении мероприятий на открытом воздухе, но в индивидуальном порядке. Затем разрешить совместные прогулки с семьей — людей, которые вместе сидят на самоизоляции. Мы исходим из того, что дополнительных возможностей заразиться у них не будет, но прогулка вполне возможна. И конечно же, соблюдение социальной дистанции … в самую последнюю очередь, разрешить выход на прогулку старшей группе, свыше 65 лет», - пояснил он радио Sputnik.

Кроме того, Онищенко перечислил возможные варианты снятия ограничений с общественных мест. Он отметил, что сначала можно открыть рестораны, но с доставкой на дом, и салоны красоты, но пока записывать только молодых: «Там клиенты могут дать всю информацию о себе».

«Следующий этап - небольшие торговые точки, при этом разрешить обслуживание не в зале, а на террасах… заполнять только на 30%, церковь, но также использовать принцип 30%, спортивные центры… уже после можно открывать кафе и рестораны», - добавил он.

Онищенко пояснил, что на завершающем этапе можно разрешить охоту и рыбалку, открыть кинотеатры и театры, а также рассмотреть возможность проведения культурных мероприятий. Однако полностью восстановить передвижения сначала придется с ношением масок, заключил он.