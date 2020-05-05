Попова сообщила о постепенном снятии ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса COVID

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5 мая 2020, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Pres

Анна Попова, глава Роспотребнадзора, главный санитарный врач России сообщила о постепенном снятии ограничительных мер, введенных в стране в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам Поповой, сейчас у нас наблюдается третий инкубационный период. Глава Роспотребнадзора рассказала, согласно имеющемуся эпидемиологическому правилу, порядок выхода из режима ограничений аналогичен тому, по какому входят в режим ограничений.

Попова подчеркнула, что в самую последнюю очередь будут сняты запреты на проведение массовых мероприятий. Главный санитарный врач России подчеркнула, что о начале снятия ограничений можно будет говорить только к 12 мая, когда появится информация по майским выходным, результат соблюдениями россиянами режима самоизоляции.