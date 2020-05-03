В «Аэрофлоте» назвали примерные сроки возобновления международных полетов

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3 мая 2020, 21:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Пресс-секретарь крупнейшей в России авиакомпании «Аэрофлот» Юлия Спивакова рассказала, когда появится возможность возобновить международные рейсы. Известно, что авиасообщение между странами ограничили из-за пандемии коронавируса в мире.

«Точные сроки возобновления полетов пока назвать сложно, но вот если смотреть на оптимистичные прогнозы, то восстановление международного сообщения может начаться где-то в середине лета», - высказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Спивакова отметила, что усиленная дезинфекция самолетов сохранится до тех пор, пока это необходимо. Кроме того, она считает, что социальное дистанцирование между людьми на какое-то время тоже придется сохранить.

Ранее сенатор посоветовал россиянам не планировать на 2020 год отдых за рубежом.

При этом академик РАН Николай Брико объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса в России.