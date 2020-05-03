Эпидемиолог назвал условия, которые будут указывать на «конец пандемии»

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3 мая 2020, 20:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

Фото: Ivan Makeev/globallookpress.com

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса в России. По его словам, соблюдать дистанцирование и режим самоизоляции необходимо и в этот период.

«Исторический опыт развития эпидемий свидетельствует о том, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости», - пояснил он.

Брико отметил, что о завершении эпидемии будет свидетельствовать удельный вес новых заболеваний менее одного процента. Кроме того, он считает, что преждевременное снятие всех ограничительных мер может привести к очередному росту зараженных.

Эксперт добавил, что в странах, где наблюдается переломный момент, до сих пор сохраняют социальное дистанцирование и режим самоизоляции для пожилых людей.

Ранее в Минздраве оценили появление второй волны заражения COVID-19 и назвали сроки снижения заболеваемости, а также призвали не заниматься самолечением.