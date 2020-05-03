Эпидемиолог назвал условия, которые будут указывать на «конец пандемии»

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса в России. По его словам, соблюдать дистанцирование и режим самоизоляции необходимо и в этот период.
«Исторический опыт развития эпидемий свидетельствует о том, что фаза обратного развития эпидемии, как правило, более продолжительная по времени, чем фаза роста заболеваемости», - пояснил он.
Брико отметил, что о завершении эпидемии будет свидетельствовать удельный вес новых заболеваний менее одного процента. Кроме того, он считает, что преждевременное снятие всех ограничительных мер может привести к очередному росту зараженных.
Эксперт добавил, что в странах, где наблюдается переломный момент, до сих пор сохраняют социальное дистанцирование и режим самоизоляции для пожилых людей.
Ранее в Минздраве оценили появление второй волны заражения COVID-19 и назвали сроки снижения заболеваемости, а также призвали не заниматься самолечением.