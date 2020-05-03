В Минздраве оценили появление второй волны заражения и назвали сроки снижения заболеваемости COVID-19

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3 мая 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

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Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико считает, что «искоренить» коронавирус нового типа не получится и человечеству следует извлечь уроки из опыта противостояния пандемии.

«Искоренить его … очевидно, не удастся, и SARS-CoV-2 войдёт в нашу жизнь, как это сделал «свиной» грипп H1N1 2009 года, и будет одним из этиологических агентов ОРВИ, проявляющий свою сезонную активность в осенне-зимний и весенний периоды года», - пояснил он.

Брико отметил, что последнее время наблюдается некоторое замедление интенсивности развития эпидемического процесса: «за прошедший месяц темп роста числа новых случаев инфекции снизился с 27 процентов (2 апреля) до 6,9 процента (1 мая), то есть практически в четыре раза». Он добавил, что, возможно, происходит стабилизация заболеваемости с последующем началом её снижения в июне.

Однако он считает, что прогнозы по развитию эпидимиологической ситуации делать сложно, т.к. на нее влияют социально-экономические, демографические и природно-климатические факторы.