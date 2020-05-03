Заслуженный врач РФ рассказал, как снизить количество новых заражений коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 мая 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

pixabay.com, маска

Соблюдение масочного режима сократит число новых случаев коронавируса. В этом уверен заслуженный врач России Сергей Дорофеев. Это самая простая мера, чтобы обезопасить себя и своих близких.

Дорофеев напомнил, что заразиться опасной инфекцией очень просто, достаточно пройти мимо носителя инфекции, а у многих не бывает никаких симптомов. «Можно самому не заболеть, но при этом принести вирус домой, где передать его родным», - отметил Дорофеев.

Но у каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.