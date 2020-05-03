Онищенко предупредил: маски могут быть опасны

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3 мая 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: телеканал «360»

АГН Москва/Global Look Press, Геннадий Онищенко

У каждой защитной медицинской маски есть свой предел возможностей. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

Он отметил, что если не соблюдать инструкции, то маски могут оказаться опасными. Одноразовые маски надо утилизировать, многоразовые – обеззараживать. По словам Онищенко, вирус может жить на внешней стороне масок до 7 дней, на внутренней – до четырех дней.

Одному медику на рабочую смену необходимо как минимум шесть масок, отметил Онищенко. В одной маске он приезжает на работу, затем меняет еще четыре за время восемь часов работы, а после надевает новую маску перед дорогой домой.

Расход масок можно уменьшить, если прибегнуть к использованию защитных средств из марли, которые надо каждые 2 часа проглаживать утюгом.

"Если мы все будем в масках, не важно, больной я или здоровый, это резко уменьшает возможность заражения, хотя не гарантирует ее отсутствия", — заключил Онищенко.

Геннадий Онищенко предположил, что к лету ситуация с коронавирусом в стране может улучшиться, а вместе с этим пенсионеры смогут получить некоторые послабления режима самоизоляции.