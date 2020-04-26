Онищенко понадеялся, что самоизоляцию для пожилых людей вскоре могут ослабить

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26 апреля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Геннадий Онищенко. Фото: globallookpress.com/ Photographer © АГН Москва

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предположил, что к лету ситуация с коронавирусом в стране может улучшится, а вместе с этим пенсионеры смогут получить некоторые послабления режима самоизоляции.

Онищенко подчеркнул, что каждое заболевание в течение года приходит в своё время, и коронавирусная инфекция не стала исключением. Исходя из этого, он предположил, что летом пандемия может пойти на спад.

«Я хотел бы в это очень верить (в ослабление режима самоизоляции для пожилых людей после майских праздников)… Эта инфекция пришла в тот срок, когда ей положено. Значит, будет она работать по этим законам и, безусловно, вся обстановка летнего периода сыграет огромную положительную роль в этом процессе», - сказал депутат Госдумы.

Он добавил, что, хотя порядка половины заболевших коронавирусом даже не подозревают об этом, инфекция остается крайне коварной для людей пожилого возраста.