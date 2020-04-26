Академик рассказал, как может пройти вторая волна коронавируса

Российский академик Михаил Пальцев рассказал, какой может быть вторая волна коронавируса в России. Специалист считает, что новая волна заболеваемости начнется осенью.
Пальцев уверен, что коронавирус перейдет в разряд сезонных болезней, пик которых обычно приходится на осень и весну. «Речь будет идти об определенных контингентах населения. Это опять же люди пожилого, старческого возраста и, наверное, детские контингенты», - назвал он предположительные группы риска.
При этом академик отметил, что вторая волна должна оказаться мягче, чем первая, и пройти без таких интенсивных вспышек. Эксперт посоветовал подготовить свой организм при помощи витаминов, а также не забывать о мерах профилактики.