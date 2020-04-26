В МЧС рассказали, когда можно нарушать самоизоляцию

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26 апреля 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В МЧС озвучили список причин, которые позволяют покинуть место самоизоляции. В ведомстве отметили, что случаи должны быть исключительными и представлять угрозу жизни.

Отмечается, что это относится к тем, кто болеет коронавирусом, подозревается в заражении или к людям, которые недавно вернулись из другой страны. «Вы можете покинуть место изоляции только... когда вашей жизни или здоровью угрожает опасность (пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие)», - заявили в МЧС.

В ведомстве добавили, что в противном случае нельзя покидать помещение даже ненадолго. Также запрещены личные контакты с курьерами.