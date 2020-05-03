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В Минздрав РФ назвали опасные последствия самолечения при коронавирусе

, 20:42 [ «Аргументы Недели» ]

В Минздрав РФ назвали опасные последствия самолечения при коронавирусе
фото: pixabay.com

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко призвал россиян не заниматься самолечением во время вирусных заболеваний, особенно вызванных новой коронавирусной инфекцией. Своим мнением он поделился в интервью Наиле Аскер-заде на «России 24».

«… когда пациент самостоятельно лечится, ждёт, принимая самостоятельное лечение, что вот-вот разрешится эта ситуация. Но вот к несчастью, такая категория пациентов и формирует пул от тех крайне тяжёлых пациентов, которые потом нуждаются в интенсивной терапии. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы это население понимало», - пояснил Мурашко.

Ранее в Минздраве оценили появление второй волны заражения COVID-19 и назвали сроки снижения заболеваемости.

БА
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