В Минздраве рассказали о способности коронавируса поражать любые органы

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3 мая 2020, 18:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Парламентская газета

фото: pixabay.com

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что коронавирус нового типа способен влиять на любые органы и системы человеческого организма из-за разнообразных способов его передачи.

«Среди госпитализированных пациентов более 90 процентов имеют пневмонию, ДВС-синдром - более 50 процентов, острое повреждение почек - около 15 процентов и повреждение миокарда - более 20 процентов», – пояснил он.

Брико добавил, что рецепторы ACE2, к которым чаще всего прикрепляется возбудитель, находятся в клетках дыхательного тракта, почек, пищевода, мочевого пузыря, подвздошной кишки, сердца, ЦНС.

Ранее Николай Брико оценил эпидемиологическую ситуацию в России.