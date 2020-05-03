Глава Минздрава назвал условия появления второй волны заражения коронавирусом

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3 мая 2020, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Михаил Мурашко, rosminzdrav.ru

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил информацию о появлении второй волны заражения коронавирусом нового типа в России. Своим мнением он поделился в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24».

«Если не создадим популяционного иммунитета, то вторая волна может быть, конечно, да, это может быть еще один пик, мы же говорим о том, что вирус все равно циркулировать определенное время будет», - пояснил он.

Мурышко не исключает того, что одномоментная отмена ограничительных мер может повлиять на рост заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее главный эпидемиолог Минздрава Николай Брико оценил появление второй волны заражения и назвал сроки снижения заболеваемости коронавирусом.