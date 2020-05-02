На заграничный отдых в этом году можно не рассчитывать

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2 мая 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Сенатор Совфеда Валерий Рязанский посоветовал россиянам не планировать на этот год отдых за рубежом, не покупать билеты в другие страны и не бронировать гостиницы. По его словам, возможность воспользоваться этим вряд ли представится.

«Я бы посоветовал россиянам не рисковать в этом году, не покупать для выезда из страны до конца этого года билеты, не бронировать гостиницы… Поэтому сейчас не стоит увлекаться выгодными предложениями, в том числе, турфирм, даже если они обещают большую скидку», - считает парламентарий.

Он предположил, что другие государства вряд ли смогут в этом году открыть границы. Что касается следующего года, сенатор рекомендовал ориентироваться непосредственно на обстановку в мире.