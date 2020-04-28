Пассажирам самолетов придется соблюдать социальную дистанцию

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28 апреля 2020, 19:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

После возобновления авиарейсов пассажиры должны будут соблюдать социальную дистанцию и прочие меры безопасности. Не исключается, что авиаперевозчикам придется уменьшить количество пассажиров на борту, чтобы снизить плотность рассадки.

Об этом сообщил вторник первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский. «После возобновления авиасообщения пассажиры самолетов должны будут соблюдать меры безопасности в условиях распространения коронавируса, это наличие масок и перчаток», - заявил сенатор.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о продлении самоизоляции до 11 мая.