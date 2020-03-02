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У Зеленского пообещали посадки весной, но это не точно

, 16:49 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

У Зеленского пообещали посадки весной, но это не точно
Владимир Зеленский в ходе своей большой пресс-конференции на скриншоте youtube-видео

Сажать украинских коррупционеров начнут весной. Об этом намекнул глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. Правда, говорил он это настолько общими словами, что возникло ощущение: у Зеленского понятия не имеют начнутся ли посадки вообще.

Если быть точным, то глава партии Зеленского сказал, что обещанные украинцам посадки «точно нужно начать этой весной». Заявление прозвучало на согласительном совете.

«По общей политической ситуации», — начал Корниенко: «Пришла весна, много людей ожидают посадок, которые мы обещали в прошлом году. Понятно, что прошлой весной мы просто бы не успели это сделать. Этой весной точно это надо будет делать».

Прошлой весной Корниенко еще был бизнес-тренером. Даже у Зеленского официальное вступление в должность произошло только 20 мая. Для посадок нужно объективное расследование. Посадки сразу после инаугурации, скорее, были бы репрессиями.

Но это досужая философия. По факту же глава «Слуги народа» к намерениям добавил анонс встречи с главами силовых структур. Он пояснил, что у генпрокурора будет выяснять что мешает выдвигать обвинения в адрес фигурантов уголовных дел.

Скорее всего, Корниенко и сам знает, что именно мешает генпрокурору предъявить обвинения фигурантам. Речь идет о политическом весе и реальном раскладе. Некогда Зеленский оскандалился в разговоре с волонтером, объяснив ему: «Есть демократия, а есть то, что происходит на Украине».

И этот намек на посадки нынешней весной больше выглядит, как попытка реверанса в адрес избирателя. «Слуга народа» в короткое время растерял доверие. Сейчас ее рейтинг существенно упал. В первую очередь, это произошло из-за невыполненных обещаний. Поэтому Корниенко и расшаркивается неуклюжими поклонами.

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