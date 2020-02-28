Порошенко отпустили после допроса

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28 февраля 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Петр Порошенко на фото своей пресс-службы

Следователи отпустили бывшего президента Украины Петр Порошенко. В последнюю пятницу февраля он был на допросе. Пока политик находится в статусе свидетеля.

Уголовное дело против Порошенко возбуждено по факту махинаций. Однако пока главный фигурант находится в статусе свидетеля. Обвинения ему не предъявлено.

Инициатором уголовных дел стал юрист Портнов. Он известен на Украине, как человек Януковича. Порошенко публично вменялись схемы многомиллионных хищений из концерна Укроборнпром.

Впрочем пока объявлялось о расследовании хищения завода «Кузница на Рыбальском». По этому делу украинское госбюро расследований и таскает Порошенко на допросы. В связи с этим уже было несколько скандалов из-за того, что бывший президент Украины игнорировал повестки.