Порошенко сегодня не явится на допрос

Экс-президент Украины Петр Порошенко во вторник, 10 сентября, не явится на допрос в Государственное бюро расследований. Согласно последним данным, политик не сможет прийти из-за работы в Верховной раде.

Напомним, ранее Петр Порошенко дважды давал показания по делу о продаже завода "Кузница на Рыбальском", а также уклонении от уплаты налогов в ходе покупке телеканала "Прямой". Политик является свидетелем.