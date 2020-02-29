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//Политика 13+

На Украине хотят простить фашистов

, 20:23 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

На Украине хотят простить фашистов
Зеленский на встрече с журналистами на скриншоте youtube-видео

Украинские власти хотят отказаться отмечать 75 годовщину победы во Второй Мировой войне. Скандальное заявление сделал глава украинского МИД Вадим Пристайко. Главный дипломат Киева заявил, что 9 мая нужно простить друг друга, намекнув на фашистов.

 

Отказ официального Киева отмечать 9 мая связан с необходимостью разобраться в «причинах трагедии». Само празднование дня Победы Пристайко назвал неприемлемым.

«Мы не собираемся праздновать 9 мая. Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование».

Украинские власти решили своровать у украинцев победу во Второй мировой войне. Это произошло после того, как Зеленского не пригласили в Москву на Парад Победы.

На самом деле, президента Украины хотели пригласить, но он примерил на себя личину переписывальщика истории. Некоторое время назад он и вовсе обвинил Россию в причастности к холокосту.

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