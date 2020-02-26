Кремль планировал пригласить президента Украины на 75-летие Победы в Москву, но Зеленского не пригласили

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26 февраля 2020, 06:54 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Зеленский, фото: Maksym Polishchuk, globallookpress.com

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что официального приглашения России на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве главе государства не пришло.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявлял, что администрация Владимира Путина намерена отправить украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне, - сообщает kp.ru. Российские власти примут на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине великой Победы, всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.

В официальном заявлении администрации Зеленского говорится, что в регистрационно-справочной базе входящей служебной корреспонденции, приглашение президенту из Москвы отсутствует.

В России в этом году Парады Победы пройдут в мае года в 29 городах. На параде в Москве на Красной площади 9 мая впервые покажут 20 образцов военной техники, которые еще ни разу не демонстрировали на парадах.

Лидеры многих стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, приедут в Москву на празднование 75-летия Дня Победы.

Продолжительность парада в Москве увеличится до полутора часов, - сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу

Двенадцать американских ветеранов – участников Второй мировой войны приедут на День Победы в Россию, заявил глава неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.