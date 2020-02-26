Кремль планировал пригласить президента Украины на 75-летие Победы в Москву, но Зеленского не пригласили

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили, что официального приглашения России на мероприятия в честь 75-летия Победы в Москве главе государства не пришло.
Помощник российского лидера Юрий Ушаков ранее заявлял, что администрация Владимира Путина намерена отправить украинскому президенту Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой отечественной войне, - сообщает kp.ru. Российские власти примут на праздничных мероприятиях, посвященных годовщине великой Победы, всех, кто чтит память защитников мира от нацизма.
В официальном заявлении администрации Зеленского говорится, что в регистрационно-справочной базе входящей служебной корреспонденции, приглашение президенту из Москвы отсутствует.
В России в этом году Парады Победы пройдут в мае года в 29 городах. На параде в Москве на Красной площади 9 мая впервые покажут 20 образцов военной техники, которые еще ни разу не демонстрировали на парадах.
Лидеры многих стран, в том числе президент Белоруссии Александр Лукашенко, приедут в Москву на празднование 75-летия Дня Победы.
Продолжительность парада в Москве увеличится до полутора часов, - сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу
Двенадцать американских ветеранов – участников Второй мировой войны приедут на День Победы в Россию, заявил глава неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.