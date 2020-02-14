Американские ветераны приедут в Россию на День Победы

Президент организации решил, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе следует привлечь внимание к Восточному фронту и организовать поездку нескольких оставшихся в живых ветеранов из США в Россию.

Подчеркивается, что самому младшему члену "делегации" из Соединенных Штатов сейчас 96 лет, а самому старшему – 103 года. Двенадцать американцев примут участие в различных мероприятиях в Волгограде, Санкт-Петербурге и Москве. В каждом из этих городов они будут встречаться с российскими ветеранами. Также они расскажут ученикам нескольких школ о своем личном военном опыте и важности сохранения исторической памяти.