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Американские ветераны приедут в Россию на День Победы

, 10:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Американские ветераны приедут в Россию на День Победы
парад Победы в Москве, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Двенадцать американских ветеранов – участников Второй мировой войны приедут на День Победы в Россию. Об этом заявил глава неправительственной организации Greatest Generations Foundation Тимоти Дэвис.
 
Президент организации решил, что в ознаменование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе следует привлечь внимание к Восточному фронту и организовать поездку нескольких оставшихся в живых ветеранов из США в Россию.
 
Подчеркивается, что самому младшему члену "делегации" из Соединенных Штатов сейчас 96 лет, а самому старшему – 103 года. Двенадцать американцев примут участие в различных мероприятиях в Волгограде, Санкт-Петербурге и Москве. В каждом из этих городов они будут встречаться с российскими ветеранами. Также они расскажут ученикам нескольких школ о своем личном военном опыте и важности сохранения исторической памяти.
"Историю нельзя переписывать, нужно рассказывать правду и передавать ее будущим поколениям", – подчеркнул Тимоти Дэвис.
ЕТ

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