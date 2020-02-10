Продолжительность парада в честь 75-летия Победы в Москве увеличится до 1,5 часов, сообщил Шойгу

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10 февраля 2020, 17:43 [ «Аргументы Недели» ]

С. Шойгу, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Продолжительность парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве увеличится до полутора часов. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 10 февраля провел совещание, посвященное подготовке Парада Победы.

Военный парад на Красной площади 9 мая по традиции станет ключевым мероприятием. Шойгу сообщил, что парад в этом году станет более масштабным, продлится полтора часа и может побить рекорд продолжительности.

Главными героями парада Победы станут ветераны Великой Отечественной войны. Для них готовится праздничная программа. Посетить Москву в День Победы пообещали лидеры многих государств и международных организаций. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш посетит Москвув день Победы. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 9 мая будет в Москве. Японский премьер примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы.