Генсек ООН приедет в Москву 9 мая

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"Хорошо, что я не в прямом эфире", ведушая "Вестей" не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам
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10 февраля 2020, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
"Хорошо, что я не в прямом эфире", ведушая "Вестей" не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении выплат льготникам
Виктор Мартынюк
Ульяна Меньшикова
Алексей Надёжин
Юля Инамора
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