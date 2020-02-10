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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Генсек ООН приедет в Москву 9 мая

, 13:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Генсек ООН приедет в Москву 9 мая
генсек ООН Антониу Гутерреш, Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
В понедельник, 10 февраля, стало известно, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш посетит Москву для участия в праздновании Дня Победы, 9 мая текущего года.
 
Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что генеральный секретарь организации уже подтвердил свой визит. Детали поездки, однако, пока не сообщаются.
 
В ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, планирует ли Антониу Гутерреш встречаться с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Небензя сообщил, что это можно прогнозировать.
ЕТ

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