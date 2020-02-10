Генсек ООН приедет в Москву 9 мая

В понедельник, 10 февраля, стало известно, что генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш посетит Москву для участия в праздновании Дня Победы, 9 мая текущего года.

Постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя заявил, что генеральный секретарь организации уже подтвердил свой визит . Детали поездки, однако, пока не сообщаются.

В ответ на уточняющий вопрос журналистов о том, планирует ли Антониу Гутерреш встречаться с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД РФ Сергеем Лавровым, Небензя сообщил, что это можно прогнозировать.