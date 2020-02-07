Премьер Японии Синдзо Абэ приедет в Москву на 9 Мая

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7 февраля 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели» ]

Kremlin Pool, globallookpress.com

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ 9 мая будет в Москве. Японский премьер примет участие в торжественных мероприятиях по случаю 75-летия Победы. В Токио сообщили, что на 8 или 10 мая запланирован очередной саммит на высшем уровне между Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным.

Абэ заявил, что намерен решить проблему "северных территорий", как Токио называет Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, и заключить мирный договор с Россией. В планах у Абэ 9 мая - участие в мероприятиях, посвященных Дню Победы, которые будут проходить в Москве, - сообщает РИА Новости.

Ранее премьер Японии заявлял, что будет намерен провести новый раунд переговоров с Путиным в случае визита в Россию предстоящей весной.

Подтверждение прибыть на торжества в Москву уже дали главы нескольких стран: президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Индии Нарендр Моди, президент Таджикистана Эмомали Рахмона, - напомнинает радио Sputnik.