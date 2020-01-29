Зеленский примерил на себя личину переписывальщика истории

//Жаркое из блогов 13+

29 января 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели» ]

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста», - заявил Зеленский подпевая полякам во время своего визита в Варшаву.

Рождённый в большой и мирной стране мальчик из еврейской семьи, чей дед воевал за то, чтоб Вова мог хотя бы родиться, мальчик, что на уровне ДНК должен ненавидеть всё, что связано с нацизмом - сегодня он в очередной раз под него прогнулся.

Зеленский обвинил своего деда, советского офицера, в том, что он косвенно виновен в холокосте. Подобного кощунственного бреда даже Порошенко себе не позволял. Дед бы в со стыда сгорел, что вырастил внука-бандеровца, если б был жив.

Семен Иванович Зеленский родился в Кривом Роге Днепропетровской области Украинской ССР в 1924 году и был призван на военную службу в 1942-м. Во время Великой Отечественной войны он служил командиром минометного взвода, а затем командиром стрелковой роты 174 полка 57 гвардейской стрелковой дивизии. На внуке этого ветерана природа конкретно отдохнула.

А теперь попробуем отбросить в сторону эмоциональную окраску и ответить по существу этому существу в костюме украинского президента.

Во-первых, пытаясь вывернуть историю на изнанку Зеленский забывает одну важную вещь: "Выстрелишь в прошлое из пистолета и оно выстрелит в тебя из пушки".

Подпевая полякам Зеленский даже не представляет, какую бомбу в будущем закладывает на территориальные претензии по Западной Украине со стороны Польши. Потому, что если ты осуждаешь, то будь добр верни Лемберг, Ровно, Тернополь... Но мне уже даже порой кажется, что он даже не в курсе откуда у Украины появились Волынская, Ивано-Франковская и другие области.

Во-вторых, давайте поговорим и про "сговор режимов".

Видимо у Зеленского в школе была двойка и по истории, поэтому специально для него расскажу общеизвестные неоспоримые исторические факты.

После Первой мировой согласно Версальского мирного договора немцы не могли иметь свою ни армию, ни флот, ни производить оружие и т.д... Но Запад начал поощрять Гитлера, профинансировали его и его партию, дали ему закрепиться, потом набраться сил, взрастить армию и флот и вооружение, отдали ему всю Европу, чтобы нарастить потенциал. И для чего? Для того, чтобы напасть на СССР.

Чехи и словаки первыми осенью 1938-го почувствовали на себе Мюнхенский сговор демократических европейских режимов (вот с какого момента стоит отсчитывать начало Второй мировой, а никак не с 1 сентября 1939 года). Когда Чехословакию Польша и Германия делила, то вся "цивилизованная и демократическая" Европа молчала. Всех всё устраивало. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокост.

Надо помнить, что Польша в этой ситуации выступила верным союзником фашистской Германии. Для защиты Чехословакии Москвой было предложено пропустить советские дивизии через территорию Польши. Куда-там! Получили отказ Варшавы. На горизонте замаячила возможность забрать Тешинскую область.

Поэтому Польша не только перекрыла проход в Чехословакию советским войскам, но наравне с Германией участвовала в разделе и грабеже Чехословакии. Десятки тысяч чехов вынуждены были бежать из Тешинской области, а поляки благополучно оприходовало в свою пользу их имущество. Под контролем Польши оказались металлургические предприятия области, что позволило на 90% увеличить количество выплавляемой в Польше стали и на 70% увеличить производство чугуна. Так у кого где с кем сговор был?

И можно бесконечно напоминать набивший оскомину факт, того, что СССР заключил с Германией договор о ненападении последним.

Напомню хронологию:

1. 1933 год. Пакт четырех (Италия, Германия, Англия, Франция).

2. 1934 год. Пакт Пилсудского-Гитлера (Германия, Польша).

3. 1935 год. Морское Англо-Германское соглашение.

4. 1936 год. Антикомиртерновский Пакт (Германия, Япония).

5. 1938 год. Мюнхенский сговор (Англия, Франция, Германия, Италия).

6. Март 1939 год. Германо-Румынские экономические договоры и соглашения.

7. Апрель 1939 год. Договор о ненападении Германии на страны Прибалтики.

Чем не сговор режимов? И только в августе 1939 года был оформлен Пакт Молотова-Риббентропа (Германия, СССР). После того как европейские страны осознанно торпедировали все попытки СССР создать совместный союз против Гитлера.

…

Достижений у Зеленского нет, поэтому ему и приходится выступать, как стендапер, неся бред с заготовленной бумажки. Надеется, что ему хоть это зачтётся. Не зачтётся. 73 % населения Украины голосовали не за то, чтобы Зеленский стал новой реинкарнацией Порошенко, причём в худшем варианте.

Источник: https://chervonec-001.livejournal.com/3142302.html