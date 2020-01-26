В Крыму оценили заявление Кравчука о

Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что необходимо изменить «схему» по возвращению Крыма и Донбасса.
«Украинские политики просто подыгрывают друг другу и гражданам страны. Кроме того, есть элементарный страх говорить правду, что Крым никогда не вернётся в состав Украины», - отметил сенатор.
По его словам, националисты запугали не только украинский народ, но и политическую «верхушку». Цеков добавил, что эти разговоры будут длиться на протяжении десяти лет, но, скорее всего, после смены «верхушки украинского сообщества» они прекратятся и уйдут на второй план.
Ранее сенатор Алесей Пушков назвал заявление Кравчука «странной надеждой».
При этом первый президент страны уверен, что Украина вернет Крым в состав Украины, если изменит план действий, т.к. сейчас полуостров имеет крепкие отношения с Россией.