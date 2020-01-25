Сенатор считает, что поляки

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25 января 2020, 14:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: Сергей Цеков, сайт Совета Федерации

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков отреагировал на заявление лидера правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослава Качиньского о том, что Россия обязана заплатить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

«Несолидно, несерьезно ведут себя польские политики, позорят свою страну», - отметил сенатор.

Цеков добавил, что «политическая верхушка Польши» хочет переложить свои ошибки на плечи Москвы. По его словам, такие слова могут прозвучать из-за нехватки денег или ненависти к России.

«Польша на протяжении столетий пыталась навредить России, они считают нас виноватыми в том, что Польша не стала великой империей», - пояснил он, отметив, что у Варшавы были претензии и в Первую мировую войну, но Москва не хочет ворошить прошлое.

Цеков напомнил, что Россия помогла восстановить Польшу после разрушений, а также освободила страну от фашистов ценой жизней советских солдат.

Ранее Качиньский заявил, что Германия и Россия должны выплатить компенсацию за ущерб. Однако он отметил, что не наступит тот день, когда Москва признает свою ответственность.