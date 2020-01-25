В Польше потребовали компенсацию от России и Германии за ущерб в годы войны:

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25 января 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Лидер правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Россия и Германия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб во время Второй мировой войны.

"Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить", - отметил политик.

При этом Качиньский считает, что "наше поколение" не доживет до того момента, когда Москва признает свою ответственность. Однако, по его словам, требования Польши не имеют срока давности.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев в своей программе заявил, что Польша обязана извиниться за все издевательства над советскими солдатами.