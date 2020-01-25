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25 января 2020, 22:44 [ «Аргументы Недели» ]

Леонид Кравчук, фото: facebook.com/1leonidkravchuk/

Первый президент Украины Леонид Кравчук уверен, что Донбасс и Крым вернутся под контроль Киева, но разными путями. По мнению Кравчука, Донбасс может вернуться под контроль украинских властей сам, а в ситуации с Крымом будет "другая схема".

Первый украинский президент высказал свое мнение в эфире телеканала "Прямой". Кравчук считает, "что Донбасс может сам вернуться в Украину с помощью мирового сообщества, с помощью активной, настойчивой, целеустремленной, системной работы" украинских политиков. "Мы должны действовать на идею мира, на факт мира и на установление мира. Что и делает сейчас президент Зеленский. Поэтому я считаю, что это возможно", - высказался он о возвращении Донбасса.

Кравчук подчеркнул, что Украина не откажется никогда от территориальной своей целостности и от Крыма.

Но, как он отметил, Крым уже в Российской Федерации, поэтому это будет другая схема возвращения Крыма в Украину. Кравчук уверен, что схема сработает, но когда - неизвестно.