Пушков назвал новую схему по

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26 января 2020, 08:36 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Алексей Пушков, сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации России Алексей Пушков отреагировал на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что «Крым и Донбасс» будут в составе Украины. Сенатор уверен, что Киев, таким образом, оттолкнет Донбасс.

«Кравчук надеется на возвращение Донбасса «с помощью нашей активной, целеустремленной, настойчивой, системной работы ежедневной». Но пока всё сводится к системной, настойчивой, целеустремленной работе Киева по отталкиванию Донбасса», - пояснил Пушков.

По его словам, в Украине даже не снята «экономическая блокада», а Кравчук питает «странные надежды».

Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что нашел новые пути «возвращения Крыма». По его словам, старая схема уже не подходит, т.к. полуостров прочно вошел в состав России.