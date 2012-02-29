17 активистов задержаны у здания ЦИК за попытку остановить диктатуру

В Москве во вторник вечером полиция задержала у здания Центризбиркома 17 активистов за проведение несанкционированной акции незарегистрированной партии "Другая Россия", проходившей под лозунгом "Остановим диктатуру!".

Активисты развернули баннер, разбросали листовки и начали скандировать лозунги. Но полиция тут же их скрутила. По словам представителей полиции, в отношении задержанных будут составлены протоколы об административных правонарушениях, после чего материалы будут переданы в мировой суд, передает Би-Би-Си.

На сайте "Другой России" сообщается, что активистов из незарегистрированной партии встречали у здания ЦИК представители прокремлевского движения "Наши", которые хотели вручить оппозиционерам цветы. Трое из представителей "Наших" были также задержаны полицейскими.

"АН" писали, что сотрудники полиции в Москве вечером вторника усилили меры безопасности у здания ЦИК, в ожидании несанкционированной акции активистов "Другой России".

Первая из серии манифестаций "Другой России" прошла у здания Центризбиркома 7 февраля, когда полицией были задержаны и вскоре отпущены 16 активистов движения. Затем 14 февраля активисты "Другой России" опять были задержаны у дверей ЦИК.

21 февраля, у здания ЦИК после несанкционированной манифестации были доставлены в отделение полиции 25 из 30 протестующих. Несколько человек получили сроки административного ареста от трех до пяти суток.

Активистка "Другой России" Татьяна Стецура, приговоренная к 10 суткам ареста после участия в акции объявила сухую голодовку на весь срок заключения. Как сообщается на сайте незарегистрированной партии, активистка продолжала голодовку в течение недели и во вторник, 28 февраля, была госпитализирована.

Еще одна активистка - Вера Лаврешина - в ночь на 22-ое февраля была помещена в психиатрическую лечебницу имени Ганнушкина. Как заявили стражи порядка, это произошло из-за того, что Лаврешина отказалась представиться полицейским.

Как отмечает пресс-служба "Другой России", психиатры выразили неудовлетворение действиями представителей правоохранительных органов, не найдя у нее никаких признаков психологических расстройств. Утром 22-го февраля Лаврешину отпустили из больницы.