НАТО готовится к столкновению с Россией

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30 июня 2022, 14:18 Константин Куликов,

О вероятностях военного столкновения РФ с НАТО уже сообщалось. В настоящий момент эти вероятности кажутся ещё более реальными.

28 июня 2022 года, Российская газета (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации), сообщает: «Стартовавший накануне в Мадриде саммит стран НАТО, заранее окрещенный "историческим", на долгие годы вперед зафиксирует в новой стратегической концепции альянса: Россия является противником и рассматривается как главная и прямая угроза его безопасности. Как подчеркнул генсек альянса Йенс Столтенберг, "содержательный диалог (с Москвой) больше не обсуждается", в лучшем случае будут поддерживаться линии коммуникации для предотвращения военных инцидентов». На первый взгляд окончательный отказ НАТО от разговора с Россией и новый этап в его истории могут показаться возвращением к истокам этого блока, ведь именно для противостояния с СССР он и создавался в 1949 году». Какая интересная фраза от официального печатного органа РФ: «Возвращение… к истокам этого блока, ведь именно для противостояния с СССР он и создавался в 1949 году». Именно для противостояния СССР и создавался, казалось бы, какие могут быть истоки, если СССР уже вроде как и нет, однако это не так. Юридически СССР существует, об этом подробно тут. Не поэтому ли не распалось НАТО, так как СССР остался? (это же вполне логично, если СССР не стало, то зачем-то, что создавалось для противостояния с ним осталось?) Довольно интересно получается, если смотреть на происходящее именно под этим углом, чем тогда занимается НАТО поставляя вооружение в Украину? Задумайтесь об этом...

Кроме этого Российская газета сообщает о наращивании военных расходов странами-членами. Так, министр обороны Великобритании уже предложил нарастить оборонный бюджет королевства с 2 до 2,5 процента ВВП, то есть примерно на 10 миллиардов фунтов стерлингов. О планах существенного укрепления своих вооруженных сил заявляли Германия и Франция.

О том, что содержательного диалога у НАТО с Россией больше не будет, для многих было очевидно ещё 1 ноября 2021 года. С 1 ноября Россия прекратила работу своего представительства при НАТО и приостановлена работа военной миссии Альянса и информбюро в Москве.

НАТО давно начало готовиться к противостоянию с Россией, еще в 2014 году. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам второго дня саммита альянса в Мадриде.

"НАТО давно готовилось к этому, не то, чтобы 24 февраля мы осознали, что Россия опасна, - сказал он. - Реальность в том, что мы готовились к этому с 2014 года. Поэтому мы усилили наше военное присутствие на востоке альянса, и НАТО начало вкладывать больше денег в оборону".

Кроме того, 29 июня 2022 года, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласились повысить численность сил быстрого реагирования альянса почти в восемь раз — до 300 тыс. человек. (Силы быстрого реагирования НАТО — это воинские подразделения, которые выделены государствами-участниками в распоряжение оперативного командования альянса и предназначены для оказания оперативной поддержки операциям НАТО). Сейчас она составляет 40 тыс. бойцов, которые должны быть готовы приступить к выполнению боевых заданий в течение 15 дней. До 2014 года планировалось, что масштаб таких сил не будет превышать дивизию и составит около 13 тыс. военнослужащих. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что увеличение произойдет в 2023 году. Он пояснил, что страны альянса подготовят и профинансируют эти силы для обороны определенных территорий на востоке. Силы НАТО будут размещены в разных странах для обороны конкретных участков территории членов альянса. Блок планирует разместить на границе с Россией тяжелую технику и вооружения.

Более того, страны НАТО усилились вступлением Финляндии и Швеции. Финляндия и Швеция вступят в Североатлантический альянс 29 июня. Дату присоединения государств к блоку назвал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Надо понимать, что и Швеция, и Финляндия - это территории, которые увеличивают границу соприкосновения с НАТО более чем на тысячу километров. Не только сухопутную, но и морскую.

Что ещё «интересного» было на саммите НАТО?

Саммит НАТО призвал Зеленского к военному решению конфликта на Украине. Об этой позиции Североатлантического альянса рассказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Глава МИД Британии Трасс: «Очень важно обеспечить поражение России на Украине». «Это важно для существования безопасности, свободы и демократии в Европе… Я настаиваю: сначала нужно победить Россию, а потом вести переговоры», − упорно настаивает на своём Трасс.

И в завершение список стран НАТО: Албания, Бельгия, Болгария, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Северная Македония, Словакия, Словения, Соединённое Королевство (Великобритания), США, Турция, Франция, Хорватия, Черногория, Чешская республика, Эстония и новички - Финляндия и Швеция.



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