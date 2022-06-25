Война с НАТО возможна?

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25 июня 2022, 11:22 Константин Куликов,

24 июня 2022 год. Лавров заявил о формировании ЕС и НАТО коалиции для войны с Россией. ЕС и НАТО формируют коалицию для войны с Россией, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

23 июня 2022 года, в Госдуме призвали к удару по посольству США в Киеве из-за поставок РСЗО Украине. Чем это может обернуться для Российской Федерации?

В соответствии с Североатлантическим договором (международное соглашение, заключённое 4 апреля 1949 года в Вашингтоне западноевропейскими и североамериканскими странами с целью объединения усилий для коллективной обороны, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом районе. Договор послужил учредительным документом создания НАТО), в случае нападения на одну из стран участников НАТО, будет рассматриваться как нападение на все страны.

Статья 5

Договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону, признаваемого Статьей 51-ой Устава Организации Объединенных Наций, окажет помощь Договаривающейся стороне, подвергшейся или Договаривающимся сторонам, подвергшимся подобному нападению, путем немедленного осуществления такого индивидуального или совместного действия, которое сочтет необходимым, включая применение вооруженной силы с целью восстановления и последующего сохранения безопасности Североатлантического региона.

О любом подобном вооруженном нападении и всех принятых в результате него мерах немедленно сообщается Совету безопасности. Подобные меры будут прекращены, когда Совет безопасности примет меры, необходимые для восстановления и сохранения международного мира и безопасности.

Статья 6 ¹

В целях Статьи 5-й считается, что вооруженное нападение на одну или несколько Договаривающихся сторон включает в себя вооруженное нападение:

- на территорию любой из Договаривающихся сторон в Европе или Северной Америке, алжирские департаменты Франции 2, территорию Турции или острова, расположенные в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака и находящиеся под юрисдикцией какой-либо из Договаривающихся сторон;

- на вооруженные силы, суда или летательные аппараты какой-либо из Договаривающихся сторон, если эти вооруженные силы, суда или летательные аппараты находились на этих территориях, или над ними, или в другом районе Европы, или над ним, если на них или в нем на момент вступления в силу настоящего Договора размещались оккупационные силы какой-либо из Договаривающихся сторон, или в Средиземном море, или над ним, или в Североатлантической зоне севернее Тропика Рака, или над ней.

Как видим, Статья 6 ¹ не включает в себя посольства, получается что формально это не будет являться нападением. Однако, тут важно вспомнить о нападении на посольство Соединенных Штатов в Багдаде. США после нападения на американское посольство в Ираке направило в регион около 750 солдат. Что будет предпринято США в случае нанесения удара по посольству, остается только гадать. Тут вопрос спорный, да и для нанесения удара есть целый ряд юридических процедур, которые могут служить сдерживающим фактором (как пример, Законодательство о возможности применения ВС России за ее пределами), но есть и другие вероятности…

Ещё одной такой вероятностью является нанесение удара по военным базам (или другим объектам НАТО) на территории Украины. О том что базы НАТО там присутствуют, российские СМИ сообщали неоднократно, к примеру тут и тут.

Кроме того, как известно, Европейский союз решил предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. И вот, Украине предсказали ускоренное вступление в НАТО из-за действий России. Если Украина окажется в НАТО, то Статья 5 Североатлантического договора будет юридически применима. В любом случае нанесение удара по посольству США, базам НАТО в Украине, или вступление Украины в НАТО, может усугубить ситуацию.

Важно тут упомянуть и о том, что Россия с 1 ноября 2021 года, приостановила работу своего постпредства при НАТО. Об этом объявил глава МИД Сергей Лавров. Также прекратят работу Информационное бюро Североатлантического альянса и его военная миссия в Москве.

Кроме того, важно учитывать, что существует такое соглашение (которое подписали представители РФ), по которому вооруженные силы НАТО могут входить совершенно свободно на территорию России, при этом, не сообщая о количестве военных (дополнение – «и их семей») и техники, могут входить сами без пограничного, таможенного и прочего контроля, и могут входить когда захотят, и им даже причина для этого не нужна. Подробно об этом тут. В это довольно трудно поверить, но это давно не новость. Это, ещё в 2019 году, обсуждали Шевченко Максим Леонардович (тогда ещё журналист, а ныне депутат) и Леонид Григорьевич Ивашов (генерал-полковник в отставке).

Тут так же важно упомянуть, что Россия сняла с себя обязательства по Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Комиссия была учреждена в 1949 году в рамках Четвёртой Женевской конвенции о защите мирного населения, а один из главных пунктов конвенции обязывает воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий. В 1993 году Совет Безопасности ООН включил Четвёртую Женевскую конвенцию в состав норм международного права и сделал обязательной для исполнения всеми сторонами, вовлечёнными в военный конфликт.

А если ещё добавить к этому всему то, что холодная война юридически так и не закончилась (акт о капитуляции ещё не подписан), а СССР юридически по-прежнему существует, да ещё вспомнить о «часах судного дня» (показывают напряженность в мире), то картина получается весьма «аховая»…

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