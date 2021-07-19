Евросоюз хочет заставить Россию принять ответственность за крушение Боинга МH17 на Донбассе: какие будут последствия

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19 июля 2021, 09:11 Константин Куликов,

9 марта 2020 года в Нидерландах начался суд по делу о крушении рейса MH17. В деле фигурируют четверо - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа юристов, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Представитель нидерландской прокуратуры на пресс-конференции Совместной следственной группы (JIT), ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждало, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Кроме того, через несколько дней после авиакатастрофы Джон Керри, занимавший в 2014 году должность госсекретаря Соединенных Штатов, заявил о получении Вашингтоном доказательств причастности России к случившемуся. Данные сведения не обнародованы до сих пор.

Однако, Европейский Союз ожидает, что Россия примет ответственность в крушении рейса MH17. Совет Европейского союза, наряду с Европейским парламентом, один из двух законодательных органов Европейского союза и один из семи его институтов. В Совет входят 27 министров - по одному министру от каждого из правительств государств - членов Европейского союза. 16 июля 2021 года, на официальном сайте Совета Европейского союза, был опубликован пресс-релиз.

Заявление Верховного Представителя ЕС от имени Европейского Союза в связи с 7-й годовщиной крушения самолета «Малазийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17.

17 июля отмечается седьмая годовщина крушения самолета «Малазийских авиалиний», выполнявшего рейс MH17, в результате чего 298 человек 17 различных национальностей погибли. Европейский Союз глубоко сочувствует всем, кто потерял родных и близких. Европейский Союз вновь заявляет о своей полной поддержке всех усилий по установлению истины, достижению справедливости для 298 жертв крушения рейса MH17 и их ближайших родственников, а также по привлечению виновных к ответственности, как предусмотрено резолюцией 2166 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Ссылаясь на свои предыдущие заявления, Европейский Союз принимает к сведению все предпринятые в этой связи шаги и ожидает, что Россия примет ответственность и будет всесторонне сотрудничать в рамках усилий по установлению ответственных, в том числе путем трехсторонних переговоров между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией по вопросу крушения рейса MH17.

С пресс-релизом можно ознакомиться тут и на русском языке тут.

Ответственность государства наступает тогда, когда оно не выполняет требования международного права. Согласно Статье 4 Резолюции А/56/10, принятой 12 декабря 2001 года Генеральной Ассамблеей ООН, «поведение любого органа государства рассматривается как деяние данного государства по международному праву». Вооруженные силы государства являются государственным органом, поэтому, если судом будет признано, что международное право нарушили военнослужащие, то к ответственности могут быть привлечены не только они, но и страна. Иск к России может быть подан как в Международный суд ООН, так и в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Наибольшие шансы у истцов будут в ЕСПЧ, так как выполнение вердиктов Международного суда ООН ложится на Совет Безопасности, где Россия является постоянным членом и может заблокировать любое решение.

Представители нескольких стран, граждане которых погибли в результате трагедии, выдвигали требования к ООН о назначении международного трибунала по делу о крушении MH17. Россия заблокировала эту инициативу в Совете Безопасности, воспользовавшись своим правом вето.

Однако и с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), не всё так однозначно. В 2015 году Конституционный суд Российской Федерации разрешил не исполнять отдельные решения ЕСПЧ в случае, если они противоречат Основному Закону Российской Федерации (Конституция РФ). Но противоречия этому содержит и сама Конституции РФ. Статья 15 часть 1. Конституция Российской Федерации имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской Федерации. А в части 4, указано, что «общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Кроме того, 28 февраля 1996 году, «Российская Федерация», подписала Европейскую Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и несколько протоколов к ней. Ратифицировав эти соглашения, «Российская Федерация» признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека и обязалась исполнять его решения. Стоит отметить, что индивидуальная ответственность Российской Федерации, не может быть установлена в этом деле. Россия не является подсудимой в этом суде. Но, в случае, если «Российская Федерация» в дальнейшем проиграет процесс в ЕСПЧ, и столкнется с необходимостью платить большую компенсацию, то скорее всего, она будет искать возможность этого не делать.

И прецедент уже есть. В январе 2017 года Конституционный суд РФ разрешил Российской Федерации не платить бывшим владельцам ЮКОСа 1,9 млрд. евро, так как счел, что решение ЕСПЧ противоречит интересам страны.

В настоящий момент, суд отложил приговор по MH17 на 2022 год. Судья Мария Кнайф — отвечающая за работу со СМИ, сообщила в интервью, что в текущем году суд не планирует выносить приговоры, потому что впереди еще много работы. Старт разбирательства дела по существу назначен на 7 июня, а несколько запланированных блоков слушаний продлятся до 2022 года.

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