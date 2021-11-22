Что угрожает суверенитету России

Аргументы Недели → Мнение 13+

22 ноября 2021, 11:32 Константин Куликов,

Довольно часто от правительства РФ, и от президента РФ, можно услышать об укреплении суверенитета России, и в тоже время о недоверии к «западным партнерам», и в частности к НАТО. Подобные «нотки» можно было услышать и в совсем недавнем выступлении президента РФ на расширенном заседании коллегии Министерства иностранных дел России, которое состоялось в Москве 18 ноября 2021 года.

«Несколько волн расширения НАТО приблизили военную инфраструктуру блока вплотную к границам России. А в Румынии и Польше уже развернуты системы противоракетной обороны, которые легко могут быть использованы под ударные комплексы. Несмотря на все трудности, договариваться с Западом, в том числе о гарантиях безопасности, нужно. Можно ли рассчитывать и надеяться на серьезность возможных договоренностей по этому направлению, имея в виду, что мы все-таки имеем дело с, мягко говоря, не очень надежными партнерами: они легко отказываются от любых прежних договоренностей. Тем не менее, как бы сложно это ни было, работать над этим нужно, и я прошу вас это иметь в виду».

На словах, и особенно с телеэкранов оно-то всё так, но вот что на деле, что в официальных документах (соглашениях)? Дочитайте до конца, и уверяю вас, эти факты, многих могут удивить.

А начнём мы, с такого документа как «Стратегия странового сотрудничества ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ и МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ на 2014–2020 годы».

(страница 8). Минздрав РФ, для выполнения своих обязательств, поддерживая роль и программы ВОЗ, должен опираться на «знания и компетенцию» ВОЗ.

(страница 35). Министерство здравоохранения РФ, должно следовать условиям и приоритету: увеличить кооперацию России и ВОЗ (глобальную и региональную). Что это означает — работать только вместе и в плотной связке.



(страница 37). ВОЗ создаёт механизмы, для увеличения кооперации, внедряя нужные ему министерства. ВОЗ будет внедрять/устанавливать механизмы кооперации и совместной работы различных секторов, через привлеченные им министерства, то есть ВОЗ действует на территории России и разворачивает в нужную себе сторону синхронную работу в том числе наших различных министерств.



(страница 43). ВОЗ может решить предоставлять больше информационного и «научного» материала на русском языке, а РФ берет на себя обязательство финансирования перевода на русский язык. Говоря иначе, ВОЗ присылает свои материалы со своим видением, а Министерство здравоохранения РФ, способствует их принятию через распространение и финансирование.

(страница 43). ВОЗ будет продвигать стандарты и политику для медперсонала РФ, то есть определять методики их работы. Как именно надо работать — скажет ВОЗ. Кроме того, вычленять и объединяя в сеть, оказывая «помощь» (взяв под своё «крыло»), тем сотрудникам кто войдет в такую сеть.



(страница 45). В результате этого документа на территории России появляется региональный офис ВОЗ по неинфекционным заболеваниям, который находится в Москве, и оттуда ВОЗ будет сообщать странам (не только России, но и соседям) «инновационные» методы, то есть как надо «правильно» заниматься научными исследованиями (как должен «мыслить» исследователь, что он должен или наоборот не должен обнаружить, какие выводы сделать, какие препараты и как создавать, с какими целями и т.д.) Кроме того, в 2022 году ВОЗ откроет в Саратове ещё и центр по подготовке команд быстрого реагирования на эпидемии.

(страница 46). ВОЗ будет поддерживать «ЕЖЕДНЕВНЫЕ отношения» с Минздравом (местный офис ВОЗ каждый день будет поставлять данные Минздраву от головного офиса ВОЗ) и с российскими научно-исследовательскими организациями (которые уже под влиянием ВОЗ напрямую, или через другие иностранные организации), поддерживая их и направляя им «правильную» информацию.



(страница 46). Минздрав обязан продвигать сотрудничество с ВОЗ внутри страны, и не только с исполнителями (научные исследователи и т.п.), но в том числе с ПРАВИТЕЛЬСТВОМ, и другими департаментами, осуществляя СОВМЕСТНОЕ руководство. Получается Минздрав подписывает соглашение с ВОЗ, а потом он (Минздрав) лезет в Правительство, добиваясь того, чтобы оно поддерживало и всячески содействовало ВОЗ и этому «стратегическому» соглашению. Получается так, что какое-то отдельное министерство продвигает определённые идеи и навязывает сотрудничество под руководством инагента Правительству РФ! Вопрос: разве не Правительство должно подписывать стратегии развития, соглашения, определять направление работы министерств, определять из партнеров и давать им задания? Хвост виляет собакой...



Управление через систему здравоохранения, как мы видим в нынешнее время, можно осуществлять весьма успешно, особенно в рамках всевозможных эпидемий и пандемий. Уместным будет упомянуть, о том что ВОЗ может и злоупотреблять своим положением, и использовать его в своих корыстных целях, как это было, например с ложной пандемией гриппа A/H1N1 и сговоре ВОЗ с фармацевтическими компаниями.

Но тема, с влиянием ВОЗ на суверенитет РФ, этим не заканчивается…

В октябре 2021 года, согласно Распоряжения Правительства Российской Федерации от 18.09.2021 № 2609-р в Казани прошли учения ВОЗ команд быстрого реагирования с использованием мобильных лабораторий. Финансирование расходов (4,7 млн. $) за счет федерального бюджета, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.03.2020 № 546-р.

И всё это как минимум странно, а как максимум противозаконно (с сохранением акцента на суверенитете РФ)…

Такое распоряжение, Правительство РФ (в лице М. Мишустина), просто не имело полномочий подписывать (да и подписывало ли? Во всех правовых сайтах РФ подпись в этом «документе» отсутствует).

Согласно федерального конституционного закона от 6 ноября 2020 г. N 4-ФКЗ "О Правительстве Российской Федерации" Правительство Российской Федерации -Федеральный исполнительный орган государственной власти Российской Федерации.

Согласно Постановления Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 "Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации" пункта 2. Нормативные правовые акты издаются федеральными органами исполнительной власти в виде постановлений, приказов, правил, инструкций и положений. Издание нормативных правовых актов в виде писем, РАСПОРЯЖЕНИЙ и телеграмм НЕ ДОПУСКАЕТСЯ. Более того, такие учения должны проводиться согласно Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" от 15.07.1995 N 101-ФЗ, а не согласно внутренних НПА, да ещё и исполнительной власти.

Что ещё странно? Около 130 представителей из разных стран, из каких именно, до учений информации предоставлено не было. Важно отметить, что Министерство обороны РФ и министерство по ЧС РФ (хотя учения касались непосредственно чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера) отношение к этому мероприятию вообще не имели. Несмотря на то, что по этим учениям прокатилась волна возмущения как жителей Казани, так и во всей России, их собираются повторить в 2022 году, и какими будут масштабы в этот раз, пока остается только гадать.

Учения именно в Казани, видимо не случайность. Оказывается, что мэр города Казань И.Р. Метшин является президентом Евразийского отделения международной организации «ОГМВ».

Всемирная организация «Объединенные Города и Местные Власти» (ОГМВ), – это глобальная сеть муниципалитетов, мегаполисов и регионов, а также их объединений, созданная в 2004 году для укрепления роли местных и региональных властей в процессе принятия глобальных решений. Как сообщается на официальном сайте организации, ОГМВ представляет собой 5 миллиардов человек по всему миру (оказывается нас всех туда зачислили, а мы и знать не знаем), что составляет 70% населения мира. Данная сеть охватывает каждый уголок земного шара, в том числе города, регионы и мегаполисы, а также 175 ассоциаций местных и региональных властей (ВНИМАНИЕ! государственные отсутствуют!!!) в 140 странах.

Почему так важен акцент на местные власти? Тут важно упомянуть о Европейской хартии местного самоуправления, которая позволяет принимать решения самостоятельно, не согласовывая их с государством, и более того, позволяет устанавливать своё внутреннее законодательство.

Так же важно упомянуть о таком документе организации «ОГМВ», как «Декалог об эпохе после COVID-19» (составлен за счет финансовой поддержке Европейского союза и Шведского агентства международного развития). В нём тоже указаны только местные и региональные власти, отсутствуют федеральные и государственные. Прописаны задачи: защита и забота должностных лиц организации, содействие удаленной (дистанционной) работе, прямое международное сотрудничество в финансовой сфере, развитие искусственного интеллекта и т.д. Случайно ли это названо декалогом и имеет ли это отношение к реализации, пусть каждый для себя решит сам, но я в случайности не верю. Декалог (от др.- греч. δέκα — десять, и λόγοι — слова — десятисловие) – десять Заповедей, данных Богом Моисею, составивших ядро ветхозаветного нравственного закона, отпечатленных на каменных скрижалях.

Кроме того, по инициативе «ОГМВ» в Повестку дня ООН по устойчивому развитию на период до 2030 года включена Цель №11 – Устойчивые города и населенные пункты. Евразийское отделение ОГМВ является главным уполномоченным партнером ООН-Хабитат по выдвижению городов от Евразийского региона

Получается, что Казань является столицей Евразийского отделения, а мэр города И. Метшин - главой консультативного цента при ООН по самоуправлению, и в тесной связке совместно с ООН руководит регионами России. Как вам?

Но это присказка, а сказка будет впереди…

Россия с 1 ноября приостановило работу своего постпредства при НАТО. Об этом объявил глава МИД Сергей Лавров. Также прекратят работу Информационное бюро Североатлантического альянса и его военная миссия в Москве.

Однако, существует такое соглашение (которое подписали представители РФ), по которому, вооруженные силы НАТО, могут входить совершенно свободно на территорию России, при этом, не сообщая о количестве военных (дополнение – «и их семей») и техники, могут входить сами без пограничного, таможенного и прочего контроля, и могут входить когда захотят, и им даже причина для этого не нужна. В это довольно трудно поверить, но это давно не новость. Это, ещё в 2019 году, обсуждали Шевченко Максим Леонардович (тогда ещё журналист, а ныне депутат) и Леонид Григорьевич Ивашов (генерал-полковник в отставке).

21 апреля 2005 года, министр иностранных дел Сергей Лавров подписал Соглашение о статусе сил программы Партнерство ради мира (СОФА) в начале неофициальной встречи министров иностранных дел Совета Россия-НАТО 21 апреля в Вильнюсе.

23 марта 2007 в государственную Думу РФ был внесен законопроект № 410940-4 «О ратификации Соглашения между государствами-участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их Сил от 19 июня 1995 года и Дополнительного протокола к нему», а 16 июня 2007 году, Закон № 99 уже опубликован в Российской газете (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации). Ратификация — процесс придания юридической силы документу путём утверждения его соответствующим органом каждой из сторон.

Федеральный закон N 99 от 7 июня 2007 г., пункт 2. под используемыми в статье VI Соглашения словами "владеть оружием" Российская Федерация на основе взаимности будет понимать применение и использование оружия, а под словами "благосклонно рассматривают просьбы принимающего государства" - обязанность органов власти направляющего государства учитывать требования принимающего государства относительно ношения, перевозки, транспортировки, использования и применения оружия;

С О Г Л А Ш Е Н И Е совершено в Брюсселе 19 июня 1995 года на английском и французском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу, в одном экземпляре, который сдается на хранение в архив Правительства Соединенных Штатов Америки. Правительство Соединенных Штатов Америки препровождает заверенные копии настоящего Соглашения всем подписавшим его государствам. Соглашение между государствами - участниками Североатлантического договора и другими государствами, участвующими в программе "Партнерство ради мира", о статусе их Сил. Соглашение учитывает Североатлантический договор, подписанный в Вашингтоне 4 апреля 1949 года, программу "Партнерство ради мира", принятую и подписанную в Брюсселе 10 января 1994 года и Соглашение подписанное в Лондоне 19 июня 1951 года; согласились о нижеследующем:

С О Г Л А Ш Е Н И Е (19 июня 1995 года)

Статья 1. Соглашения между Сторонами Североатлантического договора о статусе их Сил, подписанного в Лондоне 19 июня 1951 года, именуемого в дальнейшем "НАТО СОФА", как если бы все государства - участники настоящего Соглашения были участниками НАТО СОФА.

Статья 2 часть 1. Помимо территории, на которую распространяется действие НАТО СОФА, действие настоящего Соглашения распространяется на территорию всех государств - участников настоящего Соглашения, которые не являются участниками НАТО СОФА.

Статья 6. Настоящее Соглашение может быть денонсировано любой Стороной настоящего Соглашения путем направления письменного уведомления о денонсации Правительству Соединенных Штатов Америки, которое уведомляет все подписавшие настоящее Соглашение государства о каждом таком уведомлении. Денонсация вступает в силу через один год после получения такого уведомления Правительством Соединенных Штатов Америки (получается что в «случае чего», ещё год ждать пока соглашение перестанет действовать, а тем временем войска НАТО могут пока свободно, не нарушая соглашения передвигаться по территории России).

С О Г Л А Ш Е Н И Е (19 июня 1951)

Статья 3 часть 1. На условиях, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и с соблюдением формальностей, установленных принимающим государством в отношении въезда и выезда Сил или входящих в их состав военнослужащих, такие военнослужащие освобождаются от выполнения правил паспортного и визового режима и иммиграционного контроля при въезде на территорию принимающего государства или выезде с нее. Они также освобождаются от выполнения правил принимающего государства о регистрации иностранцев и контроля за ними, однако при этом не считаются приобретающими право на постоянное проживание или домициль на территории принимающего государства. Соглашение позволяет ввести войска НАТО в случае народных волнений.

Статья 6. Военнослужащие могут владеть оружием и носить его при условии, что они имеют на это право в силу отданных им приказов. Органы власти направляющего государства благосклонно рассматривают просьбы принимающего государства касательно данного вопроса.

Статья 8 часть 1. Каждая Договаривающая Сторона отказывается от любых претензий к любой другой Договаривающейся Стороне в связи с нанесением ущерба любой собственности, принадлежащей этой Стороне и используемой ее сухопутными, морскими или военно-воздушными Силами… «если ущерб, причинен в связи с действием Североатлантического договора». А согласно пункта «f», каждая Договаривающаяся Сторона отказывается от исков в любом случае, когда размер ущерба составляет менее, чем 1 400 долларов; часть 4. Каждая Договаривающаяся Сторона отказывается от всех своих претензий к любой другой Договаривающейся Стороне в случае нанесения вреда здоровью или смерти лица, входящего в состав ее Вооруженных Сил, имевших место во время выполнения им своих служебных обязанностей.

Тут так же важно упомянуть, что Россия сняла с себя обязательства по Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Комиссия была учреждена в 1949 году в рамках Четвёртой Женевской конвенции о защите мирного населения, а один из главных пунктов конвенции обязывает воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий. В 1993 году Совет Безопасности ООН включил Четвёртую Женевскую конвенцию в состав норм международного права и сделал обязательной для исполнения всеми сторонами, вовлечёнными в военный конфликт.

А если ещё добавить к этому всему, то, что холодная война юридически так и не закончилась (акт о капитуляции ещё не подписан), а СССР юридически по прежнему существует, да ещё вспомнить о «часах судного дня» (показывают напряженность в мире), то картина получается весьма «аховая»…

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости