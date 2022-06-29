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Глава МИД Британии Трасс: «Очень важно обеспечить поражение России на Украине»

, 16:06

Глава МИД Британии Трасс: «Очень важно обеспечить поражение России на Украине»
Лиз Трасс, глава МИД Британии/ стоп0кадр из видео

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс принимает участие в саммите стран Североатлантического альянса, который проходит в среду, 29 июня, в Мадриде. Во время своего выступления британская чиновница потребовала военной победы над Россией.

«Очень важно обеспечить поражение России на Украине. Это важно для существования безопасности, свободы и демократии в Европе… Я настаиваю: сначала нужно победить Россию, а потом вести переговоры», − упорно настаивает на своём Трасс.

Напомним, ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления на саммите НАТО в Мадриде сравнил политику Североатлантического альянса со старыми турникетами в киевском метро.

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