Суд арестовал трех активистов «Стопхам» после конфликта с сотрудниками спецназа МВД

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28 июня 2022, 13:21 Константин Куликов,

25 июня 2022 год. СМИ сообщили об аресте трёх активистов общественного движения «Стопхам» (к примеру тут, тут и тут).

Как следует из Постановления по делу № 3/1-0142/2022, 24 июня 2022 года следователем Бабушкинского МРСО СУ по СВАО ГСУ СК РФ по г. Москве Сафаровым Н. Х. в отношении Котова К. В., Бунина К. В., Горбачевского А. В. возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного УК РФ ст. 35 ч. 2 (Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления), ст. 318 ч. 1 (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), ст. 213 ч. 2 (Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное группой лиц…).

25 июня 2020 год. Судьёй Бабушкинского районного суда, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кирилла Бунина, Кирилла Котова и Алексея Горбачевского (арест до 23 августа 2022 года). Видео пресс-службы столичных судов в Telegram тут.

Как рассказал «Подъёму» основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов, участники движения заметили паркующуюся на тротуаре на Ярославском шоссе машину и стали её снимать. «Из неё вышел джентльмен в майке с надписью «Гром». Сказал, что при исполнении. Его попросили представить документы, он отказал. Их там было несколько. После — словесный конфликт и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция". Потом присоединилось ещё человек 10-15, которые активистов в жёсткой форме избили. Приняли решение: лучший способ защиты – нападение.

24 июня 2022 года, в соцсетях появилось видео, на котором участники общественного движения "Стопхам", в районе Ярославского шоссе и несколько человек в форме спецназа, вступили в конфликт, в ходе которого троих «стопхамовцев» задержали. Откуда появилось это видео, и почему на нём только часть произошедшего, в настоящий момент не известно. На видео не видно чтобы «стопхамовцы» применяли насилие к сотрудникам спецназа. Кроме того на видео видно, как один из сотрудников спецназа находится на лежачем активисте который задыхается, а второй активист по этой причине просит его слезть с него, при этом отталкивает сотрудника спецназа рукой. Пока видео произошедшего от начала до конца для общего обозрения отсутствует, и если именно это посчитали насилием, то это весьма спорно.

УК РФ содержит большое количество составов преступлений, включающих насилие в качестве одного из элементов. В законодательстве нет определения понятия «насилие», в научно-исследовательской литературе также не встречается его общепринятой дефиниции. Но если прочесть комментарии к Статье 318 УК РФ, можно найти следующее определение: «Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, понимается совершение действий насильственного характера, не связанных с причинением вреда жизни и здоровью, но причиняющих потерпевшему физическую боль, связывание, ограничение свободы, побои».

Поведение гражданина и соблюдение своих обязанностей при взаимодействии с сотрудником полиции неоспоримо важно. Но еще более важно - это соблюдение своих обязанностей сотрудником полиции (сотрудник полиции находится на работе/службе, и получает за эту работу/службу зарплату из налогов граждан, которые отчисляют налоги, что бы полиция защищала права и свободы этих самых граждан).

? Все ли сотрудники полиции помнят это при общении с гражданином:

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН О полиции

Статья 5

1. Полиция осуществляет свою деятельность на основе соблюдения и уважения прав и свобод человека и гражданина.

2. Деятельность полиции, ограничивающая права и свободы граждан, немедленно прекращается, если достигнута законная цель или выяснилось, что эта цель не может или не должна достигаться путем ограничения прав и свобод граждан.

3. Сотруднику полиции запрещается прибегать к пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению. Сотрудник полиции пресекает действия, которыми гражданину умышленно причиняются боль, физическое или нравственное страдание.

4. При обращении к гражданину сотрудник полиции:

1) называет свои должность, звание, фамилию, предъявляет по требованию гражданина служебное удостоверение, после чего сообщает причину и цель обращения;

2) в случае применения к гражданину мер, ограничивающих его права и свободы, разъясняет ему причину и основания применения таких мер, а также возникающие в связи с этим права и обязанности гражданина.

5. Сотрудник полиции в случае обращения к нему гражданина называет свои должность, звание, фамилию, внимательно его выслушивает, принимает соответствующие меры в пределах своих полномочий либо разъясняет, в чью компетенцию входит решение поставленного вопроса.

7. Полиция обеспечивает каждому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не установлено федеральным законом.

Уместным тут будет упомянуть и Статью 13, Федерального закона № 342 "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации" от 30.11.2011, в которой указаны требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел.

1. При осуществлении служебной деятельности, а также во внеслужебное время сотрудник органов внутренних дел должен:

1) исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют содержание его профессиональной служебной деятельности;

2) заботиться о сохранении своих чести и достоинства, не допускать принятия решений из соображений личной заинтересованности, не совершать при выполнении служебных обязанностей поступки, вызывающие сомнение в объективности, справедливости и беспристрастности сотрудника, наносящие ущерб его репутации, авторитету федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, а также государственной власти;

3) проявлять уважение, вежливость, тактичность по отношению к гражданам, в пределах служебных полномочий оказывать им содействие в реализации их прав и свобод;

4) соблюдать нейтральность, не оказывать предпочтение каким-либо политическим партиям, другим общественным объединениям, религиозным и иным организациям, профессиональным или социальным группам, гражданам;

5) не допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении государственных органов, должностных лиц, политических партий, других общественных объединений, религиозных и иных организаций, профессиональных или социальных групп, граждан, если это не входит в его служебные обязанности;

6) проявлять уважение к национальным обычаям и традициям, учитывать культурные и иные особенности различных этнических и социальных групп, не допускать действий, нарушающих межнациональное и межконфессиональное согласие;

7) выполнять служебные обязанности добросовестно, на высоком профессиональном уровне;

8) выполнять служебные обязанности в рамках компетенции федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, установленной законодательством Российской Федерации.

Кроме того, существует ещё и Приказ МВД России от 26 июня 2020 года № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

5. Невыполнение сотрудником этических требований приводит к утере им доброго имени и чести, лишению морального права на уважение, поддержку и доверие со стороны его коллег, руководителей (начальников) и других граждан.

7.6. Быть примером соблюдения правил дорожного движения и водительской вежливости при управлении автомобилем или иным транспортным средством.

Общественное движение «Стопхам» довольно популярное, их видео набирают миллионы просмотров в социальных сетях. Даже Путин поддержал активистов «Стопхам». «Стопхам» был основан в 2010 году Дмитрием Чугуновым — бывшим комиссаром молодежного движения «Наши». Общественное движение, позиционирующее себя как федеральный проект, выступает против хамства и нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения. Образовано в 2010 году в Москве. Последователи движения имеются не только в целом ряде городов России, но также на Украине, в Молдавии, в Белоруссии и Грузии. В качестве основной цели общественного объединения декларируется борьба с нарушением правил дорожного движения и пренебрежением к окружающим со стороны его участников: парковка в неположенном месте, самозахват городской земли для парковок, использование тротуаров для передвижения на автомобиле и т. п. Участники акции ищут неправильно припаркованные автомобили, создающие помехи для окружающих, и, при наличии в автомобиле водителя, обращаются к нему с просьбой перепарковать автомобиль в соответствии с ПДД. В случае отказа либо при отсутствии водителя на лобовое стекло автомобиля с пассажирской или водительской стороны приклеивается круглая наклейка с текстом «Мне плевать на всех — паркуюсь, где хочу». Важный момент, один из задержанных активистов Кирилл Бунин имеет свой одноименный канал в «YouTube» и предпочитает не клеить наклейки, а использует приложение помощник Москвы, через которое отправляет фото с нарушением автомобиля, и нарушителю после приходит вполне официальный штраф из ГИБДД.

Справедливости ради стоит отметить, что деятельность «Стопхам», хотя для многих и может показаться противозаконной, однако она не противоречит закону, и за эту деятельность, пока ни один активист за всё время существование проекта (12 лет), не был привлечен к административной или уголовной ответственности. Чаще всего активистов обвиняют в том, что они не имеют права мешать проезду автомобилей на тротуарах, фиксировать это на видео и клеить наклейки на автомобили. Право пешехода передвигаться по тротуару или пешеходной дорожке регламентируется не только ПДД, но и Конституцией РФ Статья 27 часть 1 (Каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства). А защищать свои права законным способом может каждый, Статья 45 часть 2 (Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными законом). Если пешеход находится на тротуаре, то у него на это законное право, в отличие от автомобиля с автомобилистом. Пешеход не обязан отходить и уступать «дорогу» автомобилю на тротуаре. У пешехода, как и других, есть право вести фото/видео фиксацию в общественном месте, очень подробно об этом тут. И самое интересное - наклейка. Это не является порчей имущества. За порчу имущества в законодательстве РФ предусмотрена уголовная и административная ответственность. УК РФ Статья 167, Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба (более 5000 рублей), и КоАП РФ Статья 7.17. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти действия не повлекли причинение значительного ущерба (менее 5000 рублей). Обратите внимание на слова «уничтожение» и «повреждение». Наклейка не только не уничтожает имущество, но и не повреждает его. Вода и скребок убирают наклейку, не оставляя и следа. Исключением тут может стать царапина или трещина на стекле, если наклейку наклеили не аккуратно (например, в процессе сильно надавили на стекло и оно треснуло, или застёжка на рукаве куртки поцарапала стекло), но сама наклейка не является повреждением. Разъяснение представителя прокуратуры: «Под уничтожением имущества законом понимается приведение его в такое состояние, когда оно навсегда утрачивает свою хозяйственную ценность и не может быть использовано по своему назначению; под повреждением имущества понимается причинение такого вреда вещи, который существенно понижает ее хозяйственную ценность, но при этом вещь может быть пригодной к использованию по своему назначению при условии ее восстановления и исправления».



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