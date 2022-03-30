Результат исследования: 5G - это оружие массового поражения?

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30 марта 2022, 10:35 Константин Куликов,

МТС включила в Москве первую в стране пилотную сеть 5G для пользователей. Она заработала в 14 популярных локациях столицы и доступ получали не все пользователи, а только те, которых выбирало «МТС», основываясь на их передвижениях. Об этом сообщало «Российская газета» (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации) ещё 5 марта 2021 года. Что изменилось, спустя почти год?

Пока нет коммерческих повсеместно распространенных 5G-сетей. Однако, технологию уже тестируют в ограниченных пилотных зонах, преимущественно в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Томске, в техноградах Иннополис (рядом с Казанью) и Сколково. Такие сети операторов называются 5G-ready. Это характеризует этап развития 5G в России как подготовительный. Сегодня пилотные зоны для тестирования 5G есть у всех операторов "большой четверки": МТС, "Билайн" ("Вымпелком"), "Мегафон", Теле2 ("Т2 Мобайл"). Но только МТС получила лицензию на оказание услуг мобильной связи стандарта 5G в России, по данным Минцифры РФ на январь 2022 года. У МТС больше всего пилотных зон. С начала тестирования количество устройств, подключавшихся в пилотных зонах оператора в Москве и Санкт-Петербурге, превысило 10 тыс.

5-е поколение мобильной связи (5G) хотят опробовать в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Соответствующая заявка «Ростелекома» направлена в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Всего в ГКРЧ есть две заявки от «Ростелекома» об этом. B Минцифры, ведущем работу ГКРЧ, сообщили, что заявка будет принята к рассмотрению на грядущем заседании госкомиссии.

5G опасно и не изучено.

Марк Стил (Mark_Steele), как пишет Википедия, британский теоретик заговора, наиболее известный своими видеороликами, утверждающими, что 5G, Wi-Fi и другие коммуникационные сети являются частью распределенной системы оружия. Он живет в Гейтсхеде, Англия, где сосредоточена большая часть его активности. Стил называет себя "экспертом по оружию", утверждая, что работал над нераскрытыми проектами для Министерства обороны и изучал психологию и социальные науки в Открытом университете. Так же Википедия сообщает: «В 2018 году Стил обратился к Партии демократов и ветеранов по поводу сетей 5G. Видео его выступления были широко распространены на YouTube. В этой же Википедии, да и где-либо еще, я не нашел никаких опровержений, что он не является тем за кого себя выдаёт (эксперт по военным технологиям коллиматорной индикации). За всё время, и при такой известности, его никто так и не разоблачил. Более того, в октябре 2018 года Стил выиграл судебное дело, отменив "приказ о затыкании рта" от июля 2018 года, который ранее не позволял ему размещать свои претензии в блогах на своем личном веб-сайте. Что ещё важно, по некоторым данным, во время суда, судья объявил Марка Стила заслуживающим доверия экспертом и инженером по технологиям EMF и GSM, что доказывает, что попытки дискредитировать его как специалиста в этой области безосновательны. В 2019 году Стил появился в часовом документальном фильме 5G Apocalypse: Extinction Event производства Саши Стоуна. В фильме, довольно подробно рассказывается экспертами о микроволновом оружии, множестве исследований которые подтверждают вред микроволн (в то же время об отсутствии независимых исследований и биологических тестов о безопасности используемого оборудования на установках), о том как при помощи микроволнового оружия, военные могут наносить вред людям, контролировать их, уничтожать, управлять. Как при помощи микроволн можно из года в год, делать людей всё более больными, менее осознанными, более равнодушными, лишенными воли, и даже бесплодными, и всё это происходит постепенно. О замерах, которые превышают нормы в 5-6 раз (это с учетом того что ещё и нормы завышены).

Аналогичная ситуация и в России. Замеры превышают нормы в 5 раз, а это 2017 год, когда вышек было значительно меньше. Вешают на столбы сразу несколько станций, и излучение возрастает многократно. О болезнях сердца, влиянии на нервную систему, ухудшении памяти, нарушении координации, нарушении артериального давления, о вреде эндокринной и иммунной системе, бессоннице от вышек сообщает телеканал Россия 24. Люди чувствуют ухудшение здоровья, но Роспотребнадзор заявляет, что всё в порядке.

Хорошим дополнением и подтверждением к уже сказанному, будет видео «Мобильная связь и технологии 5G» с высказываниями российских ученых и не только российских, в том числе и об управлении населением при помощи микроволн, об их вреде, использовании военными, о том, что нет никаких исследований биобезопасности используемого оборудования и т. п. Так же там упоминается и доклад «О совершенствовании законодательства Российской Федерации в области электромагнитной безопасности населения и окружающей среды» (2017-2018 гг.). Кроме всего прочего, в докладе сообщается и об отсутствии координации и единого подхода в вопросе защиты населения от электромагнитного излучения. Роспотребнадзор не осуществляет систематический мониторинг электромагнитной обстановки. Контроль за источниками ЭМП в рамках гигиенической сертификации не осуществляется, отсутствует программа оценки рисков воздействия ЭМП на население с учетом минимизации воздействия ЭМП на категории повышенного риска (дети, больные и пожилые люди, беременные женщины и др.). Министерство здравоохранения РФ в течение последних 30 лет не выделяет ресурсы на проведение такого рода исследований и не участвует в проекте Всемирной организации здравоохранения «Электромагнитные поля».

Довольно интересное исследование опубликовано Евразийским научным объединением. В сборнике научных работ 66-й Международной научной конференции (г. Москва, август 2020), на странице 104 опубликовано Исследование 5G. Исследованием установлено, что сети 5G являются оружием массового поражения. Статья предназначена для применения органами следствия, суда и органами власти. Из исследования: «Технология 5G уже работает в нескольких странах мира. В России она находится на стадии тестирования. Для этого Государственная комиссия по радиочастотам выделила диапазон 25-29,5 ГГц. Указанные частоты непригодны для коммерческого использования и будут использоваться только в тестовом режиме. Это верхняя, самая высшая граница сантиметрового диапазона, которая для связи непригодна, но указано, что проводятся испытания-тестирование. Что там тестировать, если для связи этот диапазон все равно не применяется из-за плохой характеристики распространения сигнала? 29,5 ГГц это уже длина волны в 1 см. Отдельные отростки нейронов (аксоны) в теле человека имеют такую длину. Более того, отростки нейронов от позвоночника к мышцам, которые управляют дыханием — движением грудной клетки, находятся в этом самом «сантиметровом» диапазоне длины волны. Проведенным сравнительным исследованием установлено, что базовые станции сети 5G обладают электромагнитным излучением с длиной волны, на которой «работают» живые существа — люди и животные. Установленное совпадение позволяет сделать вывод о том, что программно-аппаратные средства сетей 5G являются оружием поражения — воздействуют на людей и животных. Выделение для тестирования сетей 5G частоты 25-29,5 ГГц приведет к поражению ещё большого числа людей и животных, чем это было бы на частоте 2-4 ГГц. Для следователей и судей: Информация о СВЧ, записана в учебник физики средней школы: Длина волны менее 10 см это СВЧ излучение [7]. Эти знания не являются специальными, а являются общеизвестными знаниями. Эксперт не нужен. Нормативная база о СВЧ излучениях - СанПиН СССР и РФ в открытом доступе». ВЫВОДЫ. Программно-аппаратные средства сетей сотовой связи 5G могут оказывать негативное воздействие на здоровье человека. Сети 5G являются оружием массового поражения, т.к. «работают в диапазоне живых существ. Сети 5G могут быть причиной внезапного падения людей на улицах, остановки процесса дыхания человека в результате поражения нервной системы человека электромагнитным излучением. Необходимо возбуждать уголовные дела о приготовлении к геноциду в связи с попытками внедрения сетей 5G. Необходимо пересмотреть существующую сеть базовых станций в городах и принять меры к максимальному их сокращению для уменьшения электромагнитного воздействия на людей. Диапазон частот в гигагерцах запретить к использованию для средств связи. 99% процентам потребителей достаточно скорости передачи данных 100 Мбит/с.

Кому необходимо больше, те могут использовать проводные и оптико-волоконные каналы связи.

Так же с этим исследованием можно ознакомиться на сайте.

Проводил исследование специалист, Колмыков Антон Николаевич, имеющий высшее техническое, военно-техническое образование, Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище, специальную подготовку по компьютерной технике и программному обеспечению, специальную экспертную подготовку, стаж работы экспертом с 1993 года, по компьютерно-технической экспертизе с 2000 по 2003 годы УВД г. Самары, ЭКЦ при ГУВД Самарской области, ЦНЭАТ г. Самара, сертификат №KAEO RU.SP.63.22242.01.

Я задал ему несколько вопросов, как эксперту и просто неравнодушному человеку…

Вопрос:

Можно ли утверждать что действующие установки 3G и 4G не опасны для человека, и соответствуют ли они установленным нормам?



Ответ:

«Установленные нормы» применительно к станциям сотовой связи требуют перепроверки с научной точки зрения, т.к. не учитывается пульсация станций и облучение человека от трех-пяти станций одновременно.



Вопрос:

Гарантируют ли установленные нормы безопасность для человека и других биологических организмов?



Ответ:

Не гарантируют, т.к. научность норм требует перепроверки. Ранее нормы были для промышленных предприятий и военных, а теперь их резко увеличили в угоду западным производителям оборудования и применяют для жилой застройки с беременными и детьми постоянно находящимися в зоне облучения.



Вопрос:

Как оградить себя от вредных излучений?



Ответ:

Всем, кому нужна хорошая и устойчивая связь, государственные и частные компании, предприниматели и прочие юридические лица, используют проводной интернет. Он не зависит от электропроводности атмосферы и осадков на антеннах. Проводная связь обеспечивает необходимую скорость передачи данных и если кому-то надо больше, то прокладывают по одному-три оптических линии. Специалистам и в голову не придет критически важную инфраструктуру подключать по радиоканалу.



Необходимо максимально использовать проводные средства связи. Сети WiFi использовать минимально. Сейчас в продаже находятся роутеры с установленным по умолчанию диапазоном работы 5 ГГц. Это СВЧ излучение и в квартире, на предприятии такого быть не должно. Кто выдал сертификат и почему Роспотребнадзор допустил в розничную сеть роутеры (передатчики СВЧ) необходимо разбираться правоохранительным органам. Мне очевидна госизмена и диверсия с целью геноцида населения.



Шапочка из фольги не поможет. Не забывайте, что и в стальном гараже сотовый телефон продолжает работать.



И в завершение, статистика по онкологии 2020-2021 годах, предоставляет новые данные по заболеваемости раком в 185 странах. Ее представили специалисты Международного агентства по изучению рака: число новых случаев достигло 19,3 млн человек и число смертельных исходов достигло 10 млн. Каждый пятый житель планеты в течение жизни раком заболеет, каждая 11 женщина и каждый восьмой мужчина от этого заболевания умрут. По прогнозам ученых, ожидается, что в 2040 году врачи будут диагностировать уже 28,4 миллиона новых случаев онкологии. Это на 47 процентов больше, чем в 2020 году.

Тема излучений довольно обширна и очень серьёзна, информативные и полезные публикации по этой теме тут:

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