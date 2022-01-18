5G: когда связь пятого поколения достигнет России

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18 января 2022, 17:35 Антон Дубровский, Журналист Источник: Известия

Несмотря на бушующую пандемию и различные экономические проблемы, прогресс не стоит на месте. 5-е поколение мобильной связи (5G) хотят опробовать в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Соответствующая заявка «Ростелекома» направлена в Госкомиссию по радиочастотам (ГКРЧ). Диапазон - 3,3–4,1 ГГц. Он наиболее подходит для связи 5G по параметрам охвата и стоимости внедрения. Но есть одна трудность: диапазон используется для спутниковой связи и государство пока не готово выставлять его на продажу. Тем не менее обращение «Ростелекома» в ГКРЧ подразумевает возможность использования требуемого диапазона 5G для связи.



Всего в ГКРЧ есть две заявки от «Ростелекома» об этом. Их цель - провести «научные, исследовательские, опытные, экспериментальные и конструкторские работы с использованием радиоэлектронных средств сетей связи 5G». Для этого достаточно диапазона 3,3–3,4 ГГц и 3,8–4,1 ГГц. Для подземных станций в Москве исследования будут проведены на Кольцевой линии, а в Петербурге и Казани диапазон будет 3,4–3,8 ГГц.



B Минцифры, ведущем работу ГКРЧ, сообщили, что заявка будет принята к рассмотрению на грядущем заседании госкомиссии.



«Для полноценной подготовки к строительству сетей 5G в России нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы, доступные только на технологиях сетей пятого поколения. Это нужно как операторам, так и будущим потребителям сервисов», — считает представитель «Ростелекома» Валерий Костарев.



Точнее, при отказе от экспериментов с 5G, российские компании рискуют потерять свой мировой статус. Иностранные конкуренты уже увеличивают эффективность производственных и бизнес-процессов при помощи 5G.



«С точки зрения операторов диапазон, который обобщенно можно охарактеризовать как 3,6 ГГц, оптимален для развертывания 5G. В крупных городах он дает оптимальное соотношение покрытия сетей и их емкости. При этом сети, работающие в этом диапазоне, строить дешевле, нежели в других рассматриваемых в РФ диапазонах», — разъясняет руководитель проектов компании «Спектрум Менеджмент» Вадим Поскакухин.



Он так же утверждает, что 3,6 ГГц применяется практически во всех странах, внедряющих 5G.



Разговор о выборочном подсоединении 5G к этим частотам правительством и сотовыми операторами ведется уже несколько лет, но пока безрезультатно. Государство дает возможность операторам выстраивать связь пятого поколения на иных частотах — 4,8–4,99 ГГц, а также 24,2–27,5 ГГц. Сегодня в России для этого есть несколько десятков опытных зон 5-го поколения. Кстати, 5G доступен в тестовом режиме для абонентов МТС в нескольких местах Москвы и Петербурга на частотах 4,8–4,99 ГГц.



Строить 5-е поколение не в диапазоне 3,6 ГГц гораздо труднее. По подсчетам специалистов это может обойтись в 37,2 млрд рублей для каждого оператора связи в ценах 2020 в пределах МКАД и в 54,4 млрд рублей на частотах 4,8–4,99 ГГЦ.



Кроме того, Вадим Поскакухин отмечает, что «с учетом постоянного роста трафика 4,8–4,99 ГГц может попросту не хватить».



Частоты выше 24 ГГц не годятся для массового охвата городов, потому как «радиус работающих на них базовых станций очень мал». Он составляет несколько сот метров.



2021 год ознаменовал собой попытку дочерней компании «Ростелекома» Freshtel подать заявку в ГКРЧ на получение частоты 3,4–3,8 ГГц для тестирования 5G в метро Москвы и Казани. Заявка осталась без рассмотрения. Частично данные частоты подходят для использования с 5G. Существуют технические возможности, позволяющие это сделать.



«Есть и административно-организационные методы — например, при оперативном развертывании средств связи спецпотребителей сети 5G могут на время отключаться», — утверждает Вадим Поскакухин.



«Действия «Ростелекома» вполне логичны — один из крупнейших в РФ операторов пытается привлечь внимание государства к проблеме с выделением частот для сетей пятого поколения»,- рассказывает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. «В крупных городах России 5G планируется запустить к 2024 году, но пока не принято решение о выделении частот, сделать это невозможно»,- добавляет он.



Операторы Мегафон и МТС также работают в этом направлении. Без этих частот скорейшее развитие новых технологий в России не представляется возможным.

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