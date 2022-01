Последствия карантина: жители китайского мегаполиса жалуются на голод из-за запрета покидать дома, что общего с Россией

Аргументы Недели → Мнение 13+

3 января 2022, 16:39 Константин Куликов,

Куда катиться этот мир? Жестокость, и нарушение прав человека просматривается в нынешних реалиях всё более явно. Китай. Австралия и Россия…

28 декабря 2021 года, одна из крупнейших американских газет «New York Post», опубликовала статью, с названием «Chinese residents ‘starving’ as world’s strictest COVID lockdown bans them leaving home» (Жители Китая "голодают", поскольку самая строгая в мире блокировка от COVID запрещает им покидать дома).

Эта статья первоначально появилась в другом, не менее крупном британском издании «The Sun», с названием «HELL ON EARTH Chinese residents ‘STARVING’ as world’s strictest ‘zero Covid’ lockdown bans them leaving home even to get food» (АД НА ЗЕМЛЕ Жители Китая "ГОЛОДАЮТ", поскольку самая строгая в мире блокировка "нулевого Ковида" запрещает им выходить из дома даже для того, чтобы получить еду).

Жители одного из крупнейших городов Китая, живущие по строгим правилам, говорят, что им грозит голод после того, как им запретили выходить на улицу за едой.

27 декабря 2021 года, чиновники, управляющие городом Сиань, сообщили его 13 миллионам жителей, что им разрешают выходить из своих домов только тогда, когда их приглашают принять участие в новом этапе массового тестирования на Covid или в случае неотложной медицинской помощи. Ранее, до введения этих суровых мер, одному члену каждой семьи разрешалось выходить раз в два дня за продуктами.

Людям запрещено выходить из домов без разрешения властей или работодателя. Кроме того, запрещено движение транспортных средств, если они не предназначены для борьбы с вирусом или здоровье людей не находится под угрозой. Любому, кого поймают за нарушением правил, грозит 10 дней задержания полицией и штраф в размере 500 юаней (около 6000 рублей). Любому, кто не соблюдает правила во время массового тестирования, также грозит задержание и штраф. Боссы Сианя заявили, что людям в районах “низкого риска” будет разрешено покупать товары первой необходимости, но только после завершения тестирования, и только в том случае, если их результаты окажутся отрицательными. По данным государственной телекомпании «CCTV», в городе создано более 4400 пунктов отбора проб и задействовано более 100 000 человек для проведения этого этапа тестирования. Меры изоляции были введены в Сиане, когда массовое тестирование показало распространение вируса. На сегодняшний день, в декабре, в Сиане зарегистрировано 810 случаев заболевания Covid - крупнейшая «вспышка» в Китае с момента появления вируса в Ухане. Блокировка 13 миллионов человек также является крупнейшей в Китае (в начале 2020 года был заблокирован Ухань, в результате чего пострадали 11 миллионов человек). Городские рабочие были отправлены для дезинфекции общественных мест, а местных жителей предупредили, чтобы они ни к чему не прикасались, пока химикаты не успеют рассеяться.

Однако, вирусолог Dongyan Jin (Гонконгский университет) сообщает, что массовая дезинфекция общественных мест, с учетом низкого риска заражения людей COVID-19 с наружных поверхностей или с воздуха, представляется ненужной, когда на улице так мало людей. Он сказал: “Это стрельба по комарам из пушки”. Регулярную дезинфекцию необходимо проводить в закрытых помещениях, особенно если их часто посещают заражённые вирусом люди.

Жители Сианя, через социальные сети, обратились с просьбой о помощи, предоставить им припасы.

“Я вот-вот умру с голоду", - написал один человек в «Weibo» (китайский аналог «Facebook»). “Здесь нет еды, мой жилой комплекс не выпускает меня, и у меня скоро закончится лапша быстрого приготовления… пожалуйста, помогите!”

“Я не хочу больше слышать о том, как все хорошо", - сказал другой. “Ну и что с того, что припасов так много – они бесполезны, если вы на самом деле не даете их людям”. «Не хочу даже слышать больше, что всё в порядке. Какая разница, что припасов много — они бесполезны, если их не давать людям», — возмущается другой комментатор.

Указанную информацию, подтверждает еще одно крупное издание «Daily Mail». В публикации можно увидеть видео, с пугающими кадрами, как люди чуть ли не дерутся за продукты в супермаркете.





Наряду с провинцией Шэньси, где расположен Сиань, инфекции также были выявлены в регионе Гуанси и провинциях Чжэцзян, Гуандун и Сычуань.

Считается, что Китай продолжит свою политику “нулевого COVID”, по крайней мере, до завершения зимних Олимпийских игр, которые должны состояться в Пекине в феврале.

Полиция Австралии резиновыми пулями разогнала протесты против локдауна.

Не менее пугающая ситуации происходит и в Австралии. Полиция просит правительство запретить самолетам летать над Мельбурном, а то с высоты птичьего полета видны толпы протестующих в тот момент, когда официально их там якобы нет. "Полиция набрасывалась на одного за другим, на самом деле арестовывая их довольно агрессивно. Я видела, как полицейские подъехали на машине и с пистолетом повалили на землю одного парня, а в это время мимо прошла женщина с плачущим ребенком в коляске", - рассказала журналистка Кристин Ахерн. Попутно там стреляют в людей, избивают их до потери сознания, арестовывают, а по некоторым данным, ходят по домам подозреваемых в поддержке «антиковидного режима», и грозят тюрьмой всем не привитым. С частью происходящих зверств полицейских можно ознакомиться в видеосюжете "России 24".

Россия, «дожили»…

Неоправданная жестокость к своему народу от сотрудников полиции, в России давно не новость. Видимо далеко не все сотрудники знают Статью 13, Федерального закона № 342 "О службе в органах внутренних дел Российской Федерации" от 30.11.2011, в которой указаны требования к служебному поведению сотрудника органов внутренних дел. Кроме того, существует ещё и Приказ МВД России от 26 июня 2020 года № 460 «Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации».

Что касается проявления жестокости связанной с «пандемией» (и видимо совсем не связана с указанными выше НПА полиции), это необъяснимая жестокость связанная с отсутствием маски. В СМИ можно найти не мало случаев, к примеру тут, или тут. Ну а в сети интернет их вообще не счесть. К примеру тут и тут. (Внимание! Встречается ненормативная лексика.) Как это не печально, но этим уже мало кого удивишь. Но в некоторых городах, жителей всё же нашли чем удивить…

Обязательная самоизоляция с 22 ноября по 5 декабря введена для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района.

Постановление губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 ноября 2021 года № 155 "О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" размещено на официальном сайте Ханты-Мансийский автономный округ, и опубликовано в Российской газете (официальный печатный орган Правительства Российской Федерации).

В пункте 5 этого постановления сообщается: «Установить с 22 ноября 2021 года по 5 декабря 2021 года режим обязательной самоизоляции для граждан, проживающих (пребывающих) в городских округах Нефтеюганск, Нягань, Урай, Кондинском муниципальном районе (с. Леуши, пгт. Луговой, пгт. Междуреченский, пгт. Мортка, п. Мулымья), за исключением граждан, прошедших вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или перенесших заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), что подтверждено двухмерным штриховым кодом (QR-код) либо иным документом, выданным врачом и подтверждающим факт вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), или перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19))».

На официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-Мансийска можно увидеть вкладку «Заявка на выход из дома в Югре».





Если перейти по этой вкладке, то можно увидеть, что указывать причину выхода из дома надо в специальном приложении sidimdoma.admhmao.ru вводить паспортные данные, обозначать время предполагаемого отсутствия таким образом, чтобы оно совпало со временем, предусмотренным в списке.





Непривитые могут покинуть дом, оформив заявку в специальном приложении и указав причины выхода на улицу. На вынос мусора дается полчаса, на дорогу на работу — час, на поход в аптеку или магазин — два часа, на ремонт бытовой техники — час, а на рыбалку и охоту — до двух суток. При этом прогулка с собакой возможна в радиусе 100 метров от дома. Нарушившим предписание грозит штраф. Не привитым жителям Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района можно покидать дом только для обращения за помощью - в случае прямой угрозы жизни и здоровью, для помощи своим родственникам старше 60 лет или страдающим хроническими заболеваниями. Правда, еще разрешают ездить на работу (если дорога занимает не больше часа), ходить в магазин за едой и лекарствами (на это выделили 2 часа), гулять с собакой в 100 метрах от дома (1 час), хоронить кого-нибудь (5 часов), ходить на охоту и ловить рыбу (2 дня). На вынос мусора отводится полчаса. Охота и рыбалка 48 часов. Комментарий местного жителя: «Два дня на рыбалку очень мало, у нас ведь очень большие расстояния. Пока доберешься, пока вернешься. Обычно рыбаки на неделю уходят... А вот что касается парков, то тут пока ясности нет. Гулять вроде бы можно, но как долго, непонятно».

Кроме того на сайте можно заметить вкладку: «А как же дети?»





Если нажать на это вкладку то увидим: «Передвижение детей до 14 лет осуществляется в сопровождении законных представителей. Для передвижения (в том числе с использованием любых видов транспорта) граждане, в том числе несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, заполняют уведомление самостоятельно (или законным представителем)».





В нижней части приложения указан номер телефона горячей линии.





Что важно в этом понимать? В любых ситуациях, где пытаются ограничить ваши права и свободы, следует помнить, что согласно Конституции РФ Статьи 55 части 3. Права и свободы человека и гражданина, могут быть ограничены только федеральным законом, а согласно Статьи 105 пункт 1. Федеральные законы принимаются Государственной Думой. (Постановление правительства губернаторов, приказы, указы, инструкции и прочее, это всё исполнительная власть, а не законодательная, потому ограничить права человека и гражданина не может). Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам (часть 5 статьи 76 Конституции России). В случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в Российской Федерации, действует федеральный закон (часть 5 Статьи 76 Конституции России). Кроме того, на официальном сайте Ханты-Мансийский автономный округ, в Постановлении губернатора, в пункте 10 сообщается: «Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания». Однако, как может удостовериться каждый, подпись губернатора в нём отсутствует.

Для полноты раскрытия вопроса, важно понимать, что официальное опубликование, согласно Конституции РФ Статья 15 пункт 3, для всеобщего обозрения, это только одно из условий, что бы документ действовал, и это условие не является единственным (подпись, печать, полномочия должностного лица, если это Закон, то согласно Конституции РФ Статьи 105, принятие Думой РФ и рассмотрение Советом Федерации и т.д.).

Если у «документа» отсутствует подпись и печать, то это не является документом по определению, кроме того, это означает, что ответственность за написанное никто не несёт, а значит и не обладает какой-либо юридической силой.

В Казани…



С 22 ноября начали действовать QR-коды на общественном транспорте. За сутки там не пустили без QR-кодов в электротранспорт около 1,8 тысячи человек. На фоне новых мер в республике случился транспортный коллапс с драками между пассажирами и кондукторами.

По решению кабинета министров Республики Татарстан проезд в общественном транспорте региона с 22 ноября возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни либо медотводе. Татарстан стал первым регионом РФ, который ввел систему QR-кодов в общественном транспорте.

Постановление кабинета министров Республики Татарстан от 17 ноября 2021 года № 1100 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от 19.03.2020 № 208 "О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан новой коронавирусной инфекции" опубликовано на сайте Российской газеты и на официальном портале правовой информации Республики Татарстан. Подпись должностного лица так же отсутствует.





Как уже известно, нет Закона запрещающего свободно перемещаться без QR-кодов (Конституция РФ Статья 55 часть 3, права и свободы человека и гражданина может ограничить только федеральный закон). Правительство РФ, 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

Совет Думы ранее направил документ в рассылку для обсуждения в регионы, в Общественную и Счетную палаты, Совет Федерации до 14 декабря включительно. Как отмечал глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, депутаты намерены провести встречи и обсудить законопроект с руководством Минздрава и Роспотребнадзора, а также с вице-премьером Татьяной Голиковой.

«В тему»:

Согласно законодательства РФ, разъяснениям ВОЗ и Роспотребнадзора, ношение масок это рекомендация и ТОЛЬКО для больных.

Если ты здоров, то носить маску не обязательно; если ты предприниматель, то достаточно оповестить сотрудников о вакцинации, не надо их заставлять; если тебя отстранили от работы за отказ прививаться, подавай в суд и получи восстановление, зарплату за эти вынужденные прогулы, возмещение за моральный ущерб и юридические услуги. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА В РФ по маскам и вакцинации.

QR-коды вне закона. Что надо знать про QR-коды, и что с ними не так.

Как отказаться от принудительной вакцинации (даже если заставляет работодатель). «Спасибо, но не буду» - каковы юридические основания для отказа от принудительной вакцинации​.



СОVID-2019 как опасное заболевание юридически не существует.

Мнения, высказываемые в данной рубрике могут не совпадать с позицией редакции

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости