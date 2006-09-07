The Sunday Times, Великобритания

Хотя весь остальной мир един в своем беспокойстве относительно Ирана, перспективы применения против него реальных санкций весьма ограниченны.

И главная тому причина – Россия. В нынешнем кризисе бывшая сверхдержава видит возможность снова с важным видом выйти на мировую арену. Она претендует на особый статус в качестве посредника, мотивируя это своими близкими отношениями с Ираном.

Сегодня, когда Иран по идее должен был бы уже корчиться в муках, он демонстративно дерзок как никогда. В нынешней ситуации у России появляется еще больше поводов претендовать на участие в глобальной политике. И эти два факта, по существу, определяют провал внешней политики Америки.

Большинство русских, с кем я знаком, считают право своей страны решать глобальные задачи чем-то само самой разумеющимся. Хотя они и не ностальгируют по советским временам, они считают, что их страна по праву рождения находится в «выс­шей лиге», чему действительно есть основания – размеры России и ее история. Есть основания и другого порядка, а именно то самое вето в Совете Безопасности и все еще поддер­живаемый ею ядерный статус. Дипломатическую слабость, проявленную в первые годы после распада Советского Союза, в России считают унизительным недоразумением. Русских оскорбляет, когда к ним относятся снисходительно. Больше этого их оскорбляет только одно – когда их вообще не замечают.

Один из факторов успеха Владимира Путина как раз и заключается в том, что он восстановил национальную гордость России. На банкете в Кремле после своего прихода к власти он сказал: «Мы не позволим топтать гордость российского народа. Мы уверены в силе и процветании нашей страны».

Если Москва думает, что у нее много рычагов влияния на Тегеран, то она занимается самообманом. В какой-то момент русские предложили сами обогащать для Ирана столько урана, сколько ему необходимо для использования в мирных целях. Президент Ахмадинежад (Ahmadinejad) водил их за нос сколько мог, как и делегацию, представляющую Европейский Союз. А теперь, поскольку он опосредованно добился успеха в Ливане, у него фактически нет никаких причин серьезнее разговаривать с русскими. Сегодня Путина, может быть, и устраивает представившаяся возможность сыграть в пику Америке, но пройдет совсем немного времени, и иранцы так же унизят и его самого.