Роман Газенко: молодежи дают установку – надо делать так, как милохины, моргенштерны, бузовы

Аргументы Недели → Интервью 13+

3 августа 2021, 17:40 Александр Саргин

Фото: соцсети

Почему наши масс-медиа героизируют фриков? Кто пишет учебники по истории? Чем Бузова, Даня Милохин и Моргенштерн напоминают иного чиновника (и наоборот), и какое будущее уготовано и тем, и другим? Спецкор «АН» Александр Саргин расспросил об этом режиссера, публициста и политтехнолога Романа Газенко

- В одном интервью вы говорили, что основной функцией государства является обеспечение будущего для народа, а все остальные функции – прикладные: медицина, образование и т.п. Сегодня наше государство обеспечивает эту функцию?

- Нет, не обеспечивает. Более того, оно не обеспечивает даже прикладные функции. Мы это видим на примере того, что сделали с образованием, как оптимизировали медицину, превратили в бизнес работу правоохранителей и т.п. Но если мы говорим об обеспечении будущего, то надо понимать, что без четкой, осознанной и логичной платформы в истории страны у народа нет будущего. Пока власть и пропаганда усердно работают в парадигме - каяться за собственную историю, это и есть удар, нацеленный именно в будущее! Если страна предает собственные идеалы, она лишается, как это любят называть кремлевские идеологи, скреп. Можно привести массу примеров того, что подпадает под формулу разведки: один раз — случайность, два раза — совпадение, три - уже закономерность.

- Что вы имеете в виду?

- Эта закономерность просто сочится из произведений отечественного кинематографа на тему российского прошлого, из телепередач, где героизируют фриков, из учебников по нашей истории…

- Последнее, наверное, особенно важно, потому что маленькие граждане нашей страны, как говорится, с молоком матери впитывают искаженное восприятие своей Родины. Грандиозных успехов в таком оболванивании, конечно, добились на Украине, а у нас пока гром не грянет, то есть пока президент не заметит ложь или недосказанность в учебнике по истории, «мужик не перекрестится».

- На тот учебник, в котором глава государства обнаружил, что про Сталинград написано всего несколько строчек, я обращал внимание еще в 2019 году. Тогда же Совет Федерации в лице Валентины Матвиенко развил бурную эпистолярную деятельность по поводу этого учебного пособия. Правда, законодателей возбудила не тема шельмования роли нашего народа во Второй Мировой войне, а фраза о событиях на Украине, которые были названы революцией. Тем не менее, года два что-то «расследовали», потом, извините, проснулся руководитель государства - и тут же нашли этот учебник! Но ведь ничто не сдвинется с мертвой точки, потому что все наши учебники, прежде всего — исторические, все без исключения написаны грантоедами Сороса!!! По сути, российское государство не справляется ни с нашим прошлым, ни с настоящим и, естественно, не ориентировано на будущее!

- Какое уж будущее, когда не только «вражий» Интернет, но даже государственные телеканалы героизируют фриков, несущих в массы (и прежде всего, в молодежную среду) пустоту, русофобию и прочие нетрадиционные «прелести»!

- Любой пример является образом будущего, и прежде всего — для молодежи. Фрики, которые сейчас навязываются воротилами капитала, не только ретранслируют их сексуальные комплексы и фантазии, но и дают молодежи четкую установку: не надо трудиться, надо просто делать так, как делают все эти милохины, моргенштерны и бузовы!

- Сами растим манкуртов. И за примером далеко ходить не надо: Украина рядом…

- Да. Но самое интересное, что с точки зрения действующей власти это очень логично по причине того, что фактически любого из чиновников высокого ранга можно безболезненно заменить на этих фриков, — и от этого не будет ни хуже, ни лучше. Ведь если отталкиваться от определения предательства как нефункционального изъятия ресурса, то именно некомпетентность является высшим проявлением предательства! То есть ставка на некомпетентность и на людей, которые формируют такое мировоззрение, это еще одна фатальная ошибка государства. А вот с точки зрения бизнеса тут все в полном порядке, потому что Даня Милохин капитализируется в тысячи раз эффективней, чем любой нынешний российский академик. Но для нашей страны и народа - это просто катастрофа!

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