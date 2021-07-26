Роман Газенко: я сам вывел с майдана несколько высокопоставленных правосеков

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26 июля 2021, 08:30 Александр Саргин

Фото: соцсети

Вооруженные силы Украины обстреляли населенный пункт Калиново на Донбассе. В ответ на обстрел, «чтобы погасить огневую активность противника», бойцы Народной милиции ЛНР открыли ответный огонь по позициям провокаторов.

Напомним, что уже год назад на Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, предполагающие полный запрет ведения огня, разведывательно-диверсионных и наступательных действий, а также размещения вооружения не только в населенных пунктах, но и вблизи них. И тем не менее (помимо обстрелов), в воскресенье, 25 июля, в печально знаменитом городке Счастье, в зоне ответственности 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады вооруженных сил «незалежной», прямо во дворе жилого дома было замечено нахождение двух БТР-70. Похоже, на упоротых представителей Украины абсолютно не действует пресловутая политика «мягкой силы».

«Да какая там «мягкая сила»! – сказал «АН» режиссер, публицист и политтехнолог Роман Газенко. - Украина - это наш провал, и мы уже давно сдали там все сферы национальных интересов. В 2014 году я находился в Киеве, когда там уже был совершен государственный фашистский переворот, когда избивали полицию и жгли беркутовцев, когда всё полыхало в антирусском угаре,- так вот тогда наше доблестное Россотрудничество, видимо, осваивая госбюджеты, извините за тавтологию, сотрудничало с едва народившимся фашистским режимом и, что называется, било перед ним кокошником в пол. Ну и как это называется?!»

По мнению публициста, это следствие бездарной внешней политики Российской Федерации, и «мы упустили момент» гораздо раньше 2014 года! Но и тогда наше государство в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова назвало Петра Порошенко наилучшим вариантом для Украины, напоминает Роман Газенко. «Разве это проявление стратегического интеллекта? Разве так защищают национальные интересы? Вот мы и получили то, что получили»,- считает публицист.

К сожалению, жертвами конфликта на Донбассе уже стали около 15 тысяч человек. Еще с апреля 2014 года Киев ведет военную операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые после госпереворота заявили о своей независимости. Отметим, что, начиная с сентября 2014 года, Минская контактная группа приняла уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации этого затянувшегося конфликта. Но перестрелки на Донбассе продолжаются и после соглашений о перемирии.

«А ведь мы еще в 2014 году элементарно могли остановить переворот,- уверен Роман Газенко,- и для этого у нас были все возможности. Я лично увел с «майдана» несколько человек из числа высокопоставленных правосеков*. Да, пришлось выступить в прямом эфире на «Киевтелебаченье», да, были три дня и три ночи тяжелейшей дискуссии - но зато люди потом ушли оттуда! Это я, простой журналист, вывел троих. А где в это время было наше государство?»

* «Правый сектор» - украинская националистическая организация, запрещенная в России.

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