Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

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29 июля 2021, 14:00 Александр Саргин

Фото: соцсети

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Известно, что ФНБ является не только некой денежной подушкой безопасности, обеспечивающей стабильность пенсионной системы нашей страны, но и своеобразным подспорьем, благодаря которому в экстренных случаях можно бороться с дефицитом бюджета. У истоков существования этой «подушки безопасности» стоял нынешний председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, которого сегодня называют главным контролером финансов страны.

«Да, Алексей Кудрин вроде бы является главным контролером финансов нашей страны, - сказал «АН» режиссер, публицист и политтехнолог Роман Газенко. – Так вот недавно он разразился откровением, что развал Советского Союза произошел по причине поздних реформ, дескать, страна опоздала с реформами. Но ведь этот человек должен был знать, что развал СССР начался еще с хрущевских реформ, когда была уничтожена система государственного планирования и все было отдано на откуп предприятиям! Именно тогда начался чудовищный дефицит и перекосы в производстве, которые даже привели к новочеркасскому расстрелу 1962 года».

Эксперт отмечает, что Кудрин также должен был знать, что сотворила с отечественной экономикой и в какое фатальное пике отправила ее реформа Косыгина 1968 года! Ведь тогда вместо того, чтобы изменить то, что «сотворил Хрущев», фактически ликвидировав Госплан, «реформаторы», наоборот, усилили всё это, напомнил Газенко, и вместо четкой «натуральной» отчетности всё стало мериться деньгами, началась скрытая инфляция, а экономика пошла вразнос.

Напомним, что в настоящее время Фонд национальной безопасности «курирует» Министерство финансов РФ во главе с Антоном Силуановым, а помимо этого ведомства, некоторые полномочия по управлению средствами ФНБ имеются и у Банка России. Что касается Алексея Кудрина, то ни для кого не является секретом, что он и поныне оказывает огромное влияние на экономическую ситуацию в России. Кстати, средства, которые находятся в ФНБ, составляют почти 12% ВВП страны (на июль 2021 года – 13,5 триллионов рублей).

«Бездарные руководители, начиная с воцарения Хрущева и позже при Косыгине, гробили экономику Советского Союза, - утверждает Роман Газенко. - Их логическое продолжение - Горбачев и Ельцин, довели эти «реформы» до своего апогея, а Кудрин вдруг заявляет, что реформы опоздали. Ну и о каких реформах он тогда говорит?! А ведь это человек, который формирует экономическую повестку нашей страны!..»

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