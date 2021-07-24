Роман Газенко: Москва забита молодыми людьми, которые прошли ваххабитскую подготовку

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24 июля 2021, 17:37 Александр Саргин

Фото: соцсети

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву было предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в центре Бишкека, которые произошли там 9 октября 2020 года. Напомним, что тогда в столице Киргизии проходили массовые протесты тех избирателей, кто не был согласен с итогами выборов в парламент республики.

Как сообщил СМИ адвокат экс-президента Замир Жоошев, по версии обвинения, Атамбаев «подогревал в толпе» агрессивный и негативный настрой, что привело к массовым беспорядкам с применением камней, осколков тротуарной плитки, а также огнестрельного оружия.

«Алмазбек Атамбаев – это спившийся и абсолютно шизофренический политик, который сейчас получил своё в очередной чехарде смены бутафорских президентов, - сказал «АН» режиссер, публицист и политтехнолог Роман Газенко. - Антирусский шовинизм при нем цвел в Киргизии пышным цветом. Например, устами этого теперь уже свергнутого президента было заявлено, что применять русский язык в административной сфере - это хамство».

Что касается количества граждан этой страны, которые сейчас проживают, например, в столице России, то, по данным управления по вопросам миграции ГУМВД Москвы, в городе их находится 220 тыс. человек. Отметим, что граждане Киргизии прибывают в Россию в порядке, не требующем получения визы. Им лишь необходимо по прибытии в течение 30 дней встать на миграционный учет в территориальном органе ГУВМ МВД РФ.

Газенко напомнил, что Киргизия является членом ОДКБ и что Россия продолжает оказывать этой стране финансовую помощь. А ведь там сейчас всячески популяризируется так называемая Алтайская теория, говорит эксперт, согласно которой киргизам принадлежит вся Западная Сибирь, в том числе и Алтай.

«Гюленовские институты в Киргизии включены в государственную систему образования, - сказал «АН» Роман Газенко, - а вся Москва (и не только) забита молодыми людьми, которые при предыдущих президентах в большинстве своем прошли ваххабитскую подготовку».

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