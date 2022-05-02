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В Общественной службе новостей рассказали, что бороться с депрессией можно при помощи изменения рациона

, 13:09 Источник: Общественная служба новостей

В Общественной службе новостей рассказали, что бороться с депрессией можно при помощи изменения рациона
перец чили, pixabay.com

Многие россияне из-за редких солнечных дней, недосыпа, проблем на работе и дома сталкиваются с депрессией. С этим состоянием можно попробовать бороться при помощи продуктов, которые есть в каждом доме.

Перед тем, как начинать медикаментозное лечение, прописанное врачом, можно попробовать победить депрессию посредством изменений в рационе.

В частности, как сообщает Общественная служба новостей, следует употреблять в пищу сельдь, которая насыщает организм серотонином, витаминами D и омега-3. Кроме того, следует чаще есть орехи, особенно миндаль и кешью.

Помочь в борьбе с депрессивными состояниями могут сухофрукты, которые также помогают выработке серотонина, и шоколад. Эти продукты, однако, следует употреблять в малых количествах.

Рекомендуется есть острые перцы, богатые капсаицином, который способствует выработке эндорфина.

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