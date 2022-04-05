Психотерапевт Мисевич рассказала, почему утром у людей бывает разбитое состояние

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5 апреля 2022, 22:30

Фото: pixabay.com

У людей, живущих в больших городах, всё чаще появляется состояние разбитости по утрам. У этого может быть несколько причин. Например, это астения или депрессия. Об этом рассказала «Вечерней Москве» врач-психотерапевт, главный психиатр-нарколог сети клиник «РЖД-Медицина» Екатерина Мисевич.

«Астения — то состояние упадка физических и психических сил при минимальной нагрузке. Чувство разбитости не проходит после ночного сна или отдыха в течение дня. Характеризуется субъективным ощущением снижения уровня жизненной энергии на 30–50 процентов. Астения может быть признаком нарушением баланса между работой и отдыхом, расстройства адаптации, органического поражения головного мозга», — объяснила психотерапевт.

А вот у депрессии немного другое понятие. Это заболевание проявляется в раннем пробуждении в 3–5 утра без будильника, подавленном настроении в первой половине дня на протяжении двух недель, чувстве собственной несостоятельности, вине. У человека нет никаких интересов и мотивации делать повседневные задачи.

Состояние разбитости по утрам также может быть из-за тревожного расстройства.

«Когда стресс сменяется новым стрессом, у любого человека может развиться тревожное расстройство. Мозг дает сигнал: «вокруг опасно», вегетативная нервная система переходит в режим повышенной возбудимости. Каждый орган от макушки до кончиков пальцев готовится активизировать способность человека убежать или защититься. Постоянное напряжение, повышенный тонус мышц могут нарушить и ночной сон, не дают расслабиться — это и является причиной разбитости по утрам. Кроме того, даже небольшое расслабление может обнаружить сильную усталость и боли, которые человек не замечает днем», — отметила Масевич.

Чтобы понять, почему, проснувшись, ощущается усталость, лучше всего обратиться к психотерапевту. Во-первых, специалист назначит сдать все необходимые анализы, чтобы обнаружить причины проблемы. А во-вторых, научит методам расслабления и облегчения засыпания. В-третьих, поможет обрести контроль над стрессовыми факторами, а также подберет лекарства нужной группы и физиотерапию.